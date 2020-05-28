Парламент Китая решил принять спорный закон о Гонконге

Во время голосования его поддержали 2878 депутатов, один проголосовал против, шесть - воздержались.

Как пишет ВВС, детали будущего законопроекта еще не известны, но он вводит уголовную ответственность за призывы к расколу страны, подрыв власти или авторитета центрального правительства, использование насилия или запугивания против людей и иностранное вмешательство в дела Гонконга.

Также предполагается, что "при необходимости соответствующие органы национальной безопасности Центрального народного правительства будут создавать агентства в Гонконге для выполнения соответствующих обязанностей по обеспечению национальной безопасности в соответствии с законом".

Официальные власти Гонконга настаивают на том, что закон необходим для борьбы с растущим насилием и "терроризмом", и что местным жителям не нужно бояться закона.

Критики законопроекта опасаются, что это может привести к тому, что гонконгцы будут подвергнуты судебному преследованию за критику своего руководства или руководства материкового Китая и за участие в акциях протеста.

Противники законопроекта еще на прошлой недели начали выходить на массовые акции протеста. Накануне, 27 мая, митинги возобновились с новой силой. В ответ полиция применила силу и задержала около 300 активистов.

Демонстранты говорят, что закон о нацбезопасности нарушает принцип "одна страна, две системы" и является прямой попыткой ограничить свободы, предоставленные Гонконгу в мини-конституции, которая была согласована в 1997 году, когда Гонконг передала Китаю Великобритания.

Против принятия спорного закона также выступили многие иностранные политики. Так, группа из 200 высокопоставленных политиков со всего мира уже опубликовала совместное заявление с критикой документа. Президент США Дональд Трамп заявил, что США подготовят "мощный ответ" на предложенный законопроект до конца недели. Планы Китая также были осуждены госсекретарем США Майком Помпео, который назвал их "погребальным звоном" для свобод Гонконга.

Как ранее сообщал Фокус:

Магазин Гонконга начал продавать мороженое со вкусом слезоточивого газа (основным ингредиентом является черный перец). Десерт выпустили как напоминание о снарядах, выпущенных полицией на улицах Гонконга во время протестов в прошлом году.