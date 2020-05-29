Шесть российских СМИ удалили новости о пародии Галкина на Путина по звонку из Кремля, – The Bell
Сегодня, 29 мая, несколько российских СМИ сначала опубликовали, а затем удалили новости с пародией шоумена Максима Галкина на мэра Москвы Сергея Собянина и президента РФ Владимира Путина. На это обратило внимание издание The Bell.
5-минутную пародию обсуждение Путиным и Собяниным выхода из карантина Галкин опубликовал вчера у себя в Instagram. В описании он написал: "Счастливое время строгого режима прогулок".
Среди медиа, которые опубликовали новость – входящие в Rambler Group Lenta.ru, Gazeta.ru (ссылка осталась в агрегаторе Smi2) и сам Рамблер. Также новости появились на Московском комсомольце, агентство Regnum и сайт телеканала 360 Подмосковье.
Источники The Bell говорят, что новость снимали по звонку либо из мэрии, либо из Администрации президента РФ. Главред Lenta.ru Владимир Тодоров комментировать ситуацию отказался.
Видео Галкина, в котором шоумен пародирует совещание с Путиным, на котором Собянин объявляет о правилах прогулки в Москве во время карантина, менее чем за сутки собрал около 2,7 млн просмотров (сейчас – 3,4 млн просмотров).
Как ранее сообщал Фокус:
- В Словении во время финального голосования в отборе на "Евровидение-2016" показали пародийное видео про президента России Владимира Путина.
- В 2015 году в интернете также публиковали пародия на Путина. Ролик назывался "Безмолвная речь". Она представляет собой выступление главы РФ перед Федеральным Собранием.