Шесть российских СМИ удалили новости о пародии Галкина на Путина по звонку из Кремля, – The Bell

Сегодня, 29 мая, несколько российских СМИ сначала опубликовали, а затем удалили новости с пародией шоумена Максима Галкина на мэра Москвы Сергея Собянина и президента РФ Владимира Путина. На это обратило внимание издание The Bell.

5-минутную пародию обсуждение Путиным и Собяниным выхода из карантина Галкин опубликовал вчера у себя в Instagram. В описании он написал: "Счастливое время строгого режима прогулок".

Среди медиа, которые опубликовали новость – входящие в Rambler Group Lenta.ru, Gazeta.ru (ссылка осталась в агрегаторе Smi2) и сам Рамблер. Также новости появились на Московском комсомольце, агентство Regnum и сайт телеканала 360 Подмосковье.

Источники The Bell говорят, что новость снимали по звонку либо из мэрии, либо из Администрации президента РФ. Главред Lenta.ru Владимир Тодоров комментировать ситуацию отказался.

Видео Галкина, в котором шоумен пародирует совещание с Путиным, на котором Собянин объявляет о правилах прогулки в Москве во время карантина, менее чем за сутки собрал около 2,7 млн просмотров (сейчас – 3,4 млн просмотров).

Как ранее сообщал Фокус:

В Словении во время финального голосования в отборе на "Евровидение-2016" показали пародийное видео про президента России Владимира Путина.