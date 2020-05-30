Статистика пандемии коронавируса на 30 мая: количество заразившихся превысило 6 миллионов

Количество заразившихся коронавирусом в мире превысило шесть миллионов. Об этом свидетельствую данные портала Worldometers.

Согласно данным портала, в мире по состоянию на 9:00 30 мая заражены 6 034 667 человек. За время эпидемии умерли 366 896 человек, еще 2,66 миллиона излечились.

На первом месте по числу зараженных остаются США (1 792 295), за ними Бразилия (465 166), затем Россия (387 623).

Однако, согласно данным проекта Университета Джонса Хопкинса, количество зараженных только приближается к шести миллионам и составляет на это же время 5 930 096.

Согласно данным этого портала, жертвами COVID-19 стали 365 011 человека (+5 тыс.) выздоровели 2 495 645.

В США число инфицированных достигло 1 747 087, умерли 102 836, излечился 406 446 человек. В Бразилии 465 166 заболевших, 27 878 умерших и 189 476 излечившихся.

Далее следует Россия – 387 623 инфицированных, 4374 умерших и 159 257 выздоровевших от COVID-19. На четвертом месте по распространению заболевания находится Великобритания – там заболело 272 607, умерло 38 243.

Далее следуют Испания, Италия, Франция, Германия Индия, Турция, Иран и Перу.

Кстати, первый миллион зараженных коронавирусом был зафиксирован 2 апреля. Вечером 15 апреля количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом во всем мире превысило два миллиона. Количество заразившихся коронавирусом во всем мире достигло трех миллионов человек 27 апреля.

Как ранее сообщал Фокус: