"Спасибо, сэр, ха-ха". Илон Маск ответил на предложение главы Роскосмоса о сотрудничестве

Основатель американской компании SpaxeX Илон Маск по-русски ответил главе "Роскосмоса" Дмитрию Рогозину на его предложение продолжить сотрудничество США и России в космической сфере. Об этом он написал в Twitter.

После успешного запуска корабля Crew Dragon Рогозин у себя в Twitter передал поздравления американской стороне.

"Пожалуйста, передайте мои искренние поздравления Илону Маску (Мне нравится его шутка) и команде SpaxeX. Смотрю с оптимизмом на наше дальнейшее сотрудничество", – написал Рогозин на английском языке.

"Спасибо, сэр, ха-ха. Мы рассчитываем на взаимовыгодное и процветающее долгосрочное сотрудничество", – ответил ему по-русски Маск.

На пресс-конференции после запуска Crew Dragon, Маск сказал что "батут работает". Так он прокомментировал высказывание Рогозина о том, что США буду доставлять своих астронавтов на МКС с помощью батута после введения санкций, запрещающих экспорт высокотехнологичной продукции в РФ.

Сам Рогозин заявил, что его шутка про батут была реальной угрозой для США.

"В 2014 году была реальная угроза введения санкций против нашей ракетно-космической отрасли. Я их таким образом предупредил. Это сработало. Это была не шутка с нашей стороны, а реальная угроза. И ее услышали", – сказал Рогозин.

Как ранее сообщал Фокус:

30 мая в 22:22 по киевскому времени корабль SpaceX Crew Dragon со второй попытки отправился с мыса Канаверал во Флориде в пилотируемый полет на Международную космическую станцию. Впервые за 9 лет США без российской помощи вывели своих космонавтов в космос. Также это был первый в истории коммерческий пилотируемый полет.

31 мая, около 17:17 по Киеву, корабль SpaceX Crew Dragon усшешно совершил стыковку с Международной космической станцией.