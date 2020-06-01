В РФ хотят упростить голосование за поправки к Конституции, что может облегчить фальсификации, – СМИ

Новый протокол голосования по поправкам к Конституции предпологает, что для получения бюллетеня достаточно будет только расписаться без указания серии и номера паспорта избирателя. В то же время такие изминения могут упростить фальсификации, считают эксперты.

"Подпись избирателя и указание его паспортных данных при выдаче бюллетеня — это система двойного ключа, которая призвана повысить достоверность записи о выдаче бюллетеня и осложнить жизнь фальсификаторам", – говорит сопредседатель движения в защиту прав избирателей "Голос" Григорий Мельконьянц.

Ситуация, по мнению эксперта, усугубится тем, что на участках все будут в масках, а паспорта избирателей члены комиссии будут видеть, не беря их в руки. В такой ситуации будет сложнее проверить, что избиратель берет бюллютень за себя.

Кроме того, в новом варианте документа будет разрешено досрочное голосование на участке и вне его для всех избирателей без уважительной причины. Изначально, чтобы досрочно проголосовать, требовалась "уважительная причина" – отпуск, плохое состояние здоровья, уход за ребенком и т. д. Участковая комиссия могла отказать заявителю, признав его причину неуважительной.

Также, согласно новому протоколу голосования, организацию избирательного процента могут организовывать на придомовых территориях, территориях общего пользования и "в иных местах". Согласно Градостроительному кодексу РФ, к территориям общего пользования относятся улицы, набережные, береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы и бульвары.

Роман Коломойцев, руководитель "Группы 32", специализирующейся на анализе электоральных процедур, считает, что изменения порядка голосования служат "цели увеличения количества проголосовавших любой ценой, в том числе и ценой верификации выборов".

В то же время эксперты, которые поддерживают такие изменения, считают, что новые правила являются необходимым инструментом для проведения голосования в условиях пандемии

Напомним, 10 марта, президент России Владимир Путин одобрил обнуление своих президентских сроков и, возможно, сможет снова участвовать в выборах. Срок нынешних полномочий Путина истекает в 2024 году. Согласно старой редакции Конституции РФ, Путин не имел права больше баллотироваться на пост президента.

Общенародное голосование по поправкам должно было пройти 22 апреля, но Путин перенес дату голосования на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса.

Как ранее сообщал Фокус:

Жириновский заявлял, что Конституция России пахнет Ельциным, ее надо поменять. Политик сказал, что принял бы вообще новую конституцию.

А Путин хочет вписать Бога в Конституцию, а РПЦ будет молиться за эту поправку. Инициативу о включении в Конституцию упоминания о боге выдвинул патриарх РПЦ Кирилл.