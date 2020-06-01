Для борьбы с коронавирусом британский микробиолог предложил покрывать дверные ручки медью

Старший микробиолог из университета Саутгемптона (Великобритания) Уильям Кивил считает, что в борьбе с распространением коронавируса будет эффективно использовать обеззараживающие свойства меди. Об этом пишет The Times.

Специалист отметил, что если на стальных и пластиковых поверхностях вирус держится до 72 часов, то на меди он умирает уже через четыре часа. По его словам, это связано с тем, что ионы металла атакуют липидную мембрану вируса, а затем, проникая внутрь, полностью уничтожает его ДНК.

"Дверные ручки, лестничные перила в общественных зданиях, а также поручни в автобусах и поездах должны иметь медные элементы. Это поможет остановить распространение коронавируса", – сказал Кивил.

Он добавил, Великобритания должна найти более широкое применение меди.

Так, по его словам, польские автобусы были оснащены медными "поручнями", а в аэропортах Чили и Бразилии медью покрывают иммиграционные будки. В спортивных залах в США медь применяли для покрытия штанг и другого оборудования.

Как ранее сообщал Фокус:

Ученые узнали, как долго коронавирус остается заразным. Новое исследование показало, при каких условиях частицы коронавируса живут дольше.

А финские ученые показали, как можно подхватить коронавирус во время пробежки. Исследователи сделали симуляцию того, как вирус может распространяться в супермаркете и на пробежке.

Также громкий разговор помогает коронавирусу держаться в воздухе до 14 минут. Человек может распространять в воздухе тысячи капель ротовой жидкости во время разговора.

Эксперимент с ультрафиолетом показал, как коронавирус распространяется в ресторанах. В эксперименте приняли участие 10 человек, среди которых был один "инфицированный".