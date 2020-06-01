Для борьбы с коронавирусом британский микробиолог предложил покрывать дверные ручки медью
2020-06-01 19:30:00
По его мнению, обеззараживающие свойства металла убивают вирус уже через 4 часа
Старший микробиолог из университета Саутгемптона (Великобритания) Уильям Кивил считает, что в борьбе с распространением коронавируса будет эффективно использовать обеззараживающие свойства меди. Об этом пишет The Times.
Специалист отметил, что если на стальных и пластиковых поверхностях вирус держится до 72 часов, то на меди он умирает уже через четыре часа. По его словам, это связано с тем, что ионы металла атакуют липидную мембрану вируса, а затем, проникая внутрь, полностью уничтожает его ДНК.
"Дверные ручки, лестничные перила в общественных зданиях, а также поручни в автобусах и поездах должны иметь медные элементы. Это поможет остановить распространение коронавируса", – сказал Кивил.
Он добавил, Великобритания должна найти более широкое применение меди.
Так, по его словам, польские автобусы были оснащены медными "поручнями", а в аэропортах Чили и Бразилии медью покрывают иммиграционные будки. В спортивных залах в США медь применяли для покрытия штанг и другого оборудования.
Как ранее сообщал Фокус:
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