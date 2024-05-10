"Оформляют визы": стало известно, когда Залужный начнет работать послом в Британии, — СМИ

По данным СМИ, семья экс-главы поедет в Лондон в конце мая. Сейчас идет процесс оформления виз.

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Бывший главнокомандующий Вооруженных сил Украины, генерал в отставке Валерий Залужный в конце мая приступит к работе чрезвычайного и полномочного посла Украины в Великобритании. Об этом сообщает "Телеграф" со ссылкой на собственные источники в окружении Залужного.

Известно, что сейчас продолжаются формальные процедуры.

"Сейчас Залужный и его семья оформляют визы. Они поедут в Британию в конце месяца", — заявил собеседник издания.

В Министерстве иностранных дел Украины пока не комментировали старт работы нового посла в Великобритании.

Назначение Залужного послом: что известно

9 мая президент Владимир Зеленский своими указами уволил экс-главкома ВСУ Валерия Залужного с военной службы и назначил его чрезвычайным и полномочным послом Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии.

Залужный ушел в отставку с военной службы по состоянию здоровья. За ним сохраняется право ношения военной формы.

7 марта, глава государства согласовал кандидатуру Валерия Залужного на должность посла Украины в Великобритании. По словам Зеленского, работа в дипломатическом направлении — инициатива самого Залужного.

8 марта министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что назначение Залужного является логичным шагом.

Напомним, 8 февраля глава государства уволил Валерия Залужного с должности главнокомандующего ВСУ. После этого военно-врачебная комиссия признала его непригодным к военной службе.