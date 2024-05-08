"Большая честь": Валерий Залужный отреагировал на звание почетного гражданина Киева (фото)

Официальная часть прошла у Лины Костенко дома. После Валерий Залужный и знаменитая украинская поэтесса сделали милое совместное фото.

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Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, который скоро отправится в Великобританию и займет должность посла, а также поэтесса-шестидесятница Лина Костенко стали почетными гражданами Киева. Награды они получили в День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне. А после официальной части Залужный опубликовал общее фото с поэтессой в своем Telegram.

Награды вручали не в мэрии, а дома у поэтессы, которой 19 марта исполнилось 94 года. И после официальной части новые почетные граждане столицы Украины сделали милое совместное фото.

Валерий Залужный опубликовал фото с Линой Костенко Фото: Валерий Залужный / Telegram

"Для меня большая честь быть рядом с Великим человеком", — подписал Залужный фото и поблагодарил киевлян за доверие.

Виталий Кличко в свою очередь, назвал номинантку на Нобелевскую премию и бывшего главнокомандующего ВСУ "настоящими моральными авторитетами для киевлян и всех украинцев".

Фото: Виталий Кличко / Telegram

Виталий Кличко и Валерий Залужный у Лины Костенко дома Фото: Виталий Кличко / Telegram

Мэр отметил, что Лина Костенко — это олицетворение несгибаемости и свободной и талантливой украинской души. А Валерия Залужного наградили за его личные заслуги во время обороны Киева и защиты государственного суверенитета и свободы Украины.

Напомним, в конце апреля в Офисе президента говорили, что Валерий Залужный в течение нескольких недель должен начать работу в должности посла в Великобритании.