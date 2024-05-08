"Велика честь": Валерій Залужний відреагував на звання почесного громадянина Києва (фото)

Офіційна частина пройшла у Ліни Костенко вдома. Після Валерій Залужний і знаменита українська поетеса зробили миле спільне фото.

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Колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, який незабаром вирушить до Великої Британії і обійме посаду посла, а також поетеса-шістдесятниця Ліна Костенко стали почесними громадянами Києва. Нагороди вони отримали в День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. А після офіційної частини Залужний опублікував спільне фото з поетесою у своєму Telegram.

Нагороди вручали не в мерії, а вдома у поетеси, якій 19 березня виповнилося 94 роки. І після офіційної частини нові почесні громадяни столиці України зробили миле спільне фото.

Валерій Залужний опублікував фото з Ліною Костенко Фото: Валерій Залужний / Telegram

"Для мене велика честь бути поруч із Великою людиною", — підписав Залужний фото і подякував киянам за довіру.

Віталій Кличко, зі свого боку, назвав номінантку на Нобелівську премію і колишнього головнокомандувача ЗСУ "справжніми моральними авторитетами для киян і всіх українців".

Фото: Віталій Кличко / Telegram

Віталій Кличко та Валерій Залужний у Ліни Костенко вдома Фото: Віталій Кличко / Telegram

Мер наголосив, що Ліна Костенко — це уособлення непохитності та вільної й талановитої української душі. А Валерія Залужного нагородили за його особисті заслуги під час оборони Києва та захисту державного суверенітету і свободи України.

Нагадаємо, наприкінці квітня в Офісі президента говорили, що Валерій Залужний протягом кількох тижнів має розпочати роботу на посаді посла у Великій Британії.