Кадыровцев снимают со штурмов, чтобы они воровали медь из шахты в Донецкой области, — "Атеш" (карта)

По информации координаторов подполья, оккупантов заставляют работать по 12-14 часов в сутки. Партизанам удалось получить данные по каждому участнику и организатору этой "операции".

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Оккупанты из спецподразделения "Ахмат-Восток" занимаются грабежом на шахте "Бутовка", что в Ясиноватском районе Донецкой области. Об этом сообщили в партизанском движении "Атеш" в Telegram 8 марта.

По информации координаторов подполья, враг загоняет максимальное количество личного состава из специально подразделения в составе войск национальной гвардии России, дислоцирующегося в Чеченской Республике, снимая их со штурмов, на пункты временной дислокации. Партизаны говорят, что одной из основных целей противника является кража меди.

"Своих рабов они не жалеют. Заставляют работать по 12-14 часов в сутки. Сначала медь режут, чистят и потом перевозят в тыл на продажу", — уверяют агенты движения.

Шахта "Бутовка" на карте

Кроме того, представители подполья получили данные по каждому участнику и организатору этой "операции".

"Поэтому наша медь, очень скоро, настигнет всех вас в самом неожиданном месте", — отмечают партизаны.

Напомним, ранее пресс-секретарь украинского Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Петр Яценко сообщил, что чеченские военизированные группировки активно покупают пленных украинцев у других российских военных подразделений.

Ранее советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что во временно оккупированный город приезжал Рамзан Кадыров, чтобы "протянуть" на должность мэра своего несовершеннолетнего сына.