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Кадировців знімають зі штурмів, щоб вони крали мідь з шахти на Донеччині, — "Атеш" (карта)

Ахмат, кадировці, ЗС РФ
Фото: ТАСС | Окупанти з "Ахмат-Восток" розкрадають шахту у Донецькій області. Фото ілюстративне

За інформацією координаторів підпілля, окупантів примушують працювати по 12-14 годин на добу. Партизанам вдалось отримати дані щодо кожного учасника та організатора цієї "операції".

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Окупанти зі спецпідрозділу "Ахмат-Восток" займаються грабунком на шахті "Бутівка", що в Ясинуватському районі Донецької області. Про це повідомили у партизанському русі "Атеш" в Telegram 8 березня.

За інформацією координаторів підпілля, ворог заганяє максимальну кількість особового складу із спеціально підрозділу у складі військ національної гвардії Росії, що дислокується в Чеченській Республіці, знімаючи їх зі штурмів, на пункти тимчасової дислокації. Партизани кажуть, що однією з основних цілей противника є крадіжка міді.

"Своїх рабів вони не шкодують. Примушують працювати по 12-14 годин на добу. Спочатку мідь ріжуть, чистять і потім перевозять у тил на продаж", — запевняють агенти руху.

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Шахта "Бутівка" на карті

Крім того, представники підпілля отримали дані щодо кожного учасника та організатора цієї "операції".

"Тож наша мідь, дуже скоро, наздожене всіх вас у найнесподіванішому місці", — наголошують партизани.

Нагадаємо, раніше прессекретар українського Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Петро Яценко повідомив, що чеченські воєнізовані угруповання активно купують полонених українців у інших російських військових підрозділів.

Раніше радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що у тимчасово окуповане місто приїздив Рамзан Кадиров, аби "протягнути" на посаду мера свого неповнолітнього сина.