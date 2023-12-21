ЗС РФ скинули чотири авіабомби на діючі шахти на Донеччині: є загиблі

Двоє людей загинули, троє — отримали поранення. Внаслідок ударів пошкоджені адміністративні будівлі та обладнання.

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На Донеччині ЗС РФ скинули авіабомби на шахти в місті Торецьк. Є загиблі та поранені. Про це в своєму телеграм-каналі повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

"Дві бомби влучили по території однієї з шахт Торецька. Загинула одна людина, ще двоє дістали поранення. Підприємство знеструмлене. Під землею перебували 32 гірники, вони вже підняті на поверхню", — проінформував він.

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За інформацією Клименка, на територію іншої шахти влучили ще дві авіабомби. Двоє людей загинули, троє — поранені. Внаслідок ударів пошкоджені адміністративні будівлі та обладнання.

"Поліція проводить слідчі дії, розпочато кримінальне провадження", — зазначив Клименко.

Нагадамо, що російські окупанти обстріляли промислову зону в Кураховому, завдали ударів по школі та приватних будинках. Також відбулися атаки на Роздолівку і Васюківку в Соледарській громаді, Торське і Зарічне Лиманської громади та Сіверськ.

Раніше повідомлялося, що 18 грудня на Херсонщині внаслідок артобстрілу постраждали 9 поліцейських. Вони допомагали цивільним.