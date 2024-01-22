Кадиров приїхав у Маріуполь для просування сина на посаду "мера", — Андрющенко (фото)

За інформацією радника законного очільника окупованого міста, візит-презентація Адама Кадирова зірвався через страх голови Чечні перед невідомим дроном.

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У тимчасово окупований Маріуполь у понеділок, 22 січня, приїздив Рамзан Кадиров, але візит був таємним і недовгим. Про це пише у власному телеграм-каналі радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Метою приїзду чеченського голови став не тільки контроль за своїми "тік-токерами" і військовим брухтом, а й наміри "протягнути" на посаду мера Маріуполя свого неповнолітнього сина. Він сподівався, що у місцевій філармонії він наголосить на необхідності призначення свого спадкоємця головою міської адміністрації.

Фото: Telegram

Як розповідає Андрющенко, все починалося за планом.

"У першій половині дня він (Кадиров. — Ред.) мав провести нараду в міській окупаційній адміністрації по вул. Громової та потім красиво позувати в філармонії. Де, власне, наголосити, "дон-дон", що син має бути тут головним. Така собі алюзія та паралель — Грозний знищено росіянами та відбудовано (?). Тепер Маріуполь те саме. І тут, і там чеченці та Кадиров. Хвора уява хворої на голову людини", — зауважив радник.

Фото: Telegram

Проте сталося зовсім не так — кадирівська охорона побачила невідомий дрон і швидко евакуювала Кадирова з міста. Тож обійшлося і без філармонії, і без презентації молодшого.

"Отак Кадиров вчергове продемонстрував, що Ахмат — сц**ло. При тому, що таємність була така, що в кожному дворі патрулі, ФСБ навколо. Лише вулиці не перекривали та інші заборони не застосовували, аби ніхто не догадався. Вийшло навпаки, але кумедно", — підсумував Андрющенко.

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Нагадаємо, що "запеклі бої" чеченських бойовиків українські військові вже спостерігали у серпні 2023 року, коли вони "героїчно перемогли" кущі та дерева у Бєлгородській області, а у грудні торік, "ризикуючи власними життями", позбавили мешканців регіону мобільного зв’язку, знищивши вежу одного з російських операторів.