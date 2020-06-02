Новая вспышка Эболы в Конго: заразились девять человек, пять – уже погибли

В Демократической Республике Конго зафиксирована новая вспышка Эболы, в результате которой умерли уже пять человек. Об этом сообщает CNN.

По данным ЮНИСЕФ, среди пяти жертв Эболы была 15-летняя девочка, всего же зарегистрировано 9 случаев заражения в стране.

"Четверо заразившихся вирусом, проходят лечение в изоляторе в больнице Вангата в Мбандаке. Все инфицированные контактировали с пятью жертвами Эболы. Смерти произошли между 18 и 30 мая, но случаи были официально подтверждены лишь 1 июня", – говорится в заявлении ЮНИСЕФ.

Ранее глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус писал в Twitter, что шесть случаев Эболы были зафиксированы в городе Мбандака. Это 11-я вспышка вируса в стране, смертность которого составляет от 25% до 90%.

На данный момент Конго все еще борется со вспышкой Эболы, начавшейся в 2018 году в восточной части страны. Всего там было зарегистрировано 3406 случаев заражения и 2243 летальных случая.

Инкубационный период у вируса составляет 21 день, поэтому ВОЗ ожидает два полных периода, или 42 дня, чтобы убедиться, что Эбола не распространяется дальше.

"Известия пришли после долгой и сложной вспышки Эболы в восточной части Конго, в то время как страна также борется с COVID-19 и крупнейшей в мире вспышкой кори", – говорится в заявлении ВОЗ.

Страна сообщила о 3195 случаях коронавируса и 72 случаях смерти. Но самая крупная эпидемия в стране – это корь, которой заразились почти 370 000 человек, а умерли 6779 с 2019 года.

По мнению ВОЗ, в Конго можно ожидать новых вспышек вируса Эбола.

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