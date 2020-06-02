"Роскосмос" и NASA договариваются о взаимном предоставлении мест для полетов на МКС

"Роскосмос" и NASA ведут переговоры о взаимном предоставлении мест на своих космических кораблях для полетов на Международную космическую станцию (МКС). Об этом сообщил представитель "Роскосмоса" в Казахстане Анатолий Красников, передает Интерфакс.

"Российские космонавты будут летать на американских кораблях, а американские космонавты будут продолжать летать на наших космических кораблях", – сказал Красников.

По его словам, сотрудники "Роскосмоса" искренне рады за американских астронавтов в связи с успешным полетом американского корабля Crew Dragon и его стыковкой с МКС.

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"Мы в госкорпорации "Роскосмос" искренне рады за наших американских коллег, что у них испытательный запуск космического корабля Dragon и стыковка прошли штатно и все у них получилось. Мы их от всей души поздравляем, это действительно для них очень большой успех и это очень здорово", – сказал Красников.

Он подчеркнул, что с появлением двух систем, способных доставлять людей к МКС, важно обучить космонавтов NASA и "Роскосмоса" работать с обоими из них.

"Понятно, что это является насущной необходимостью, потому что сейчас мы все видим, что появилась новая транспортная система по доставке человека на орбиту, на МКС и конечно, те люди, которые туда летают, должны уметь работать в рамках как одной транспортной системы, так и в рамках другой транспортной системы", – отметил Красников.

Напомним, в субботу 30 мая 2020 года корабль компании SpaceX Маска Crew Dragon с астронавтами Дагласом Херли и Робертом Бенкеном осуществил старт к МКС. Это был первый в истории частный пилотируемый запуск. Стыковка корабля Crew Dragon с МКС 31 мая также прошла успешно.

Как ранее сообщал Фокус:

На пресс-конференции после запуска Crew Dragon, Маск сказал что "батут работает". Так он прокомментировал высказывание Рогозина о том, что США буду доставлять своих астронавтов на МКС с помощью батута после введения санкций, запрещающих экспорт высокотехнологичной продукции в РФ.