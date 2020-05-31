На МКС астронавты могут провести от 30 до 119 суток

Американские астронавты Боб Бенкен и Дуглас Харли, прибывшие на Международную космическую станцию на корабле Crew Dragon, присоединились к экипажу МКС.

Прямую трансляцию перехода из корабля на борт станции вел сайт NASA.

"Они это сделали. После вчерашнего запуска корабля, Боб Бенкен и Дуглас Харли официально присоединились к экипажу МКС", – заявили в NASA.

На МКС астронавты могут провести от 30 до 119 суток. После завершения миссии они вернутся на Землю тем же кораблем Crew Dragon.

Напомним, 30 мая корабль SpaceX Crew Dragon со второй попытки отправился с мысла Канаверал во Флориде в пилотируемый полет на Международную космическую станцию. На земную орбиту Crew Dragon вывела ракета-носитель Falcon 9. После запуска первая ступень ракеты успешно вернулась обратно на Землю и приземлилась на платформу в Атлантическом океане.

Сегодня, 31 мая, около 17:17 по Киеву, корабль SpaceX Crew Dragon усшешно совершил стыковку с Международной космической станцией.

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