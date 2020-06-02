Bank of America выделяет $1 млрд на борьбу с растущим неравенством в США
Bank of America (BofA), второй по величине активов банк США, объявил 2 мая, что он выделяет $1 млрд в рамках четырехлетней программы. Она призвана помочь местным сообществам справиться с экономическим и расовым неравенством, которое усилилось в условиях глобальной пандемии.
"Существующие экономические и социальные различия усилились во время глобальной пандемии, – сказал генеральный директор банка Брайан Мойнихан. – События прошедшей недели в нашей стране создали ощущение подлинной срочности действий, особенно в связи с расовой несправедливостью, которую мы наблюдаем в общинах, где мы работаем и живем. Нам всем нужно делать больше".
Новая программа дополнит уже существующие, направленные на повышение экономической мобильности и развитие рабочей силы, которые BofA поддерживает на местных рынках. Она позволит сфокусировать работу, ускорить выделение ресурсов и уделить особое внимание службам здравоохранения.
В центре внимания будет улучшение доступа к рабочим местам и помощь в развитии навыков и обучении работников. Кроме того, банк обязуется поддерживать местный малый бизнес и жилищные программы.
Ранее банк уже выделил $100 млн для поддержки своих некоммерческих партнеров в общинах и $250 млн для оказания помощи в кредитовании малых предприятий.
Как ранее сообщал Фокус:
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