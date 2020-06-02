В Нью-Йорке ввели комендантский час

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо ввел в Нью-Йорке комендантский час с 11 вечера до 5 утра и удвоил количество полицейский, патрулирующих улицы города, до 8 тыс. человек, передает Forbes

В пресс-релизе городских властей отмечается, что полиция сосредоточится на тех районах, которые сильнее других пострадали прошлой ночью из-за вандализма и грабежей.

"Я поддерживаю протестующих, но, к сожалению, есть люди, которые ищут способы дискредитировать этот момент и использовать его ради личной выгоды", — заявил губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо, который отметил, что комендантский час может быть продлен.

Отметим, что прошлой ночью Нью-Йорк захлестнула волна грабежей и вандализма, на которую власти практически никак не реагировали, в результате чего в город, по словам очевидцев, приехали грабители в т.ч. из соседних штатов.

"Полицейские никого не трогают и людей с ворованным не замечают, несмотря на очевидность происхождения товара и бирки с ценниками. Кое-где выставили патрули, но копы стараются не ходить по одиночке и задерживают только тех, кто нападает на полицию", — пишет житель Нью-Йорка родом из Санкт-Петербурга на своей странице в Facebook.

Разграбленная улица в Сохо

Участники "протестов", грабящие магазины

Как ранее сообщал Фокус:

27 мая СМИ сообщили о том, что в Миннеаполисе при задержании умер темнокожий мужчина – полицейский задушил его коленом. При этом, умерший повторял что он не может дышать.

В связи с происшествием в городе вспыхнули протесты. Протестующие даже сожгли полицейский участок, сотрудников эвакуировали с крыши на вертолете.

В Миннеаполисе арестовали бывшего полицейского Дерека Шовина, который при задержании задушил Джорджа Флойда. Дереку вменяют убийство третьей степени (категория убийств в трех штатах США – Миннесоте, Флориде и Пенсильвании) и убийство по неосторожности.

30 мая стало известно, что власти Миннесоты решили впервые со времен Второй мировой войны полностью мобилизовать Нацгвардию.