В США к Google подан иск на $5 млрд за сбор информации о пользователях в режиме "инкогнито"

Иск подан от имени трех истцов, но адвокаты хотят добиться для него статуса коллективного. Истцы хотят компенсации ущерба в размере не менее $5 тыс. для каждого пользователя, который с 1 июня 2016 года пользовался режимом "инкогнито". Общая сумма иска оценивается в $5 млрд.

В иске отмечается, что компания собирает данные через Google Analytics, Google Ad Manager и другие приложения и расширения, в том числе установленные на смартфоны. Это, якобы, позволяет Google получать информацию о друзьях пользователя, его хобби, любимой еде, совершенных покупках и даже о самых "интимных и потенциально неловких вещах", которые пользователь может искать в интернете.

Читайте также: Google Chrome обещает защитить пользователей от опасных скачиваний из интернета

Google заявила, что намерена решительно отстаивать свою правоту в суде, так как пользователи информируются о возможности сбора информации.

"Мы четко указываем каждый раз, когда вы открываете режим "инкогнито", что сайты имеют возможность собирать информацию о вашей активности в интернете", – заявил официальный представитель компании Хосе Кастанеда.

Напомним, в конце 2019 года в Евросоюзе антимонопольные органы начали расследование в отношении Google о методах сбора данных. В марте 2019 года Еврокомиссия оштрафовала Google на 1,5 млрд евро за злоупотребление доминирующей позицией на рынке интернет-рекламы. В июле 2018 года европейские власти оштрафовали ее на 4,3 млрд евро за то, что она принуждала производителей смартфонов предустанавливать сервисы и приложения Google. В июне 2017 года Google оштрафовали на 2,4 млрд евро за то, что она предоставляла преимущество в результатах поисковой выдачи собственному сервису Google Shopping в ущерб другим агрегаторам товаров.

Как ранее сообщал Фокус: