Катастрофа локального характера. Протесты в США глазами эмигрантов

Протесты в Америке активно комментируют выходцы из Украины, России и других стран восточной Европы. При этом многие из них стараются оценивать события с точки зрения независимого наблюдателя, пытаясь пояснить происходящее своим друзьями и родственникам за пределами США.

Местные жители рассказывают, что поведение настоящих американских копов отличается от киношных идеализированных образов. Случаи полицейского произвола случаются куда чаще, чем информация об этом просачивается за рамки местных СМИ. Только, когда подобных случаев становится слишком много, создается некий прецедент и об этом какое-то время говорят, обсуждают на ток-шоу и, возможно, даже несколько виновных оказываются наказаны. А поджоги и грабежи, которые показывают по телевизору являются только частью происходящего в США и не передают всю суть проблемы.

Дарья, сейчас жительница Амхерста, штат Массачусетс, рассказала, что "и в полицию, и в армию далеко не всегда идут из светлых побуждений". Некоторые становятся полицейскими "на безрыбье", некоторые пытаются приобщиться хоть к какой-то власти, а некоторым хочется пострелять в "плохишей". И жертвами полицейского произвола может стать кто угодно. Так, в 2016 году полицейскими был застрелен 26-летний Дэвид Шэйвер, белый, житель Техаса, который неосторожно пытался подтянуть шорты, когда полицейские требовали у него выполнять их приказы. Он был расстрелян автоматной очередью, видео с нагрудных камер полицейских скрывалось несколько лет, оба копа не понесли никакого наказания. Более того, стрелявший в Дэвида Филип Брэйлсфорд получил пожизненную пенсию и оплату всех судебных издержек.

"Видео с камеры Брэйлсфорда - это про незащищенность. Не обязательно предъявлять фальшивые бумажки в магазине, чтобы быть зверски задушенным за недоказанную кражу пачки сигарет, как Флойд. Семьянин без криминальной истории и преступных наклонностей, отдыхающий у себя в номере, может оказаться в аналогичной ситуации и получить 5 пуль на пустом месте. Разница только в том, что в процентном соотношении в безоружных черных стреляют примерно в 6 раз чаще. Я прекрасно понимаю протестующих - не мародеров, бодро влившихся в струю, а тех, кого новости и полнейшее отсутствие реакции действующего президента довели до предела. Никому не хочется быть ни Флойдом, ни Шэйвером. А такие желания сплачивают. И если на государственном уровне никто не шевелится, то извините", - отмечает Дарья.

Протесты также усиливает и экономическое расслоение американского общества по рассовому принципу.

Протестующий держит плакат с надписью "моя кожа - это преступление"

"Есть Америка среднего класса, которая верит, что полиция на их стороне, которая знает, что к полицейским можно обратиться за помощью, или просто подойти поболтать на улице. А есть другая Америка. Более бедная, более криминальная. Её взаимодействие с полицией часто не такое приятное. Да, среди афроамериканцев процент таких людей выше, и да, многие полицейские привыкают к такой статистике, и ведут себя соответственно", - пишет блогер под ником levik.

Он отмечает, что когда происходит очередное проявление полицейского беспредела, разные люди воспринимают их по-разному, и эта реакция во многом зависит от изначального отношения к полицейским.

"Думаю, это потому что белому населению легче простить "свою" полицию. Не отдельно виноватого полицейского, а всю полицию во общем. Легче подумать, что несколько плохишей порочат репутацию сотен тысяч. Гораздо сложнее сохранять симпатию к полицейским для людей, которые в них заведомо видят репрессивную силу. Ведь есть среди полицейских такие - даже в Нью Йорке, где политика департамента очень активно направлена на то, чтоб полиция максимально представляла многонациональный город", - считает он.

При этом местные жители четко разделяют мирных протестующих против полицейского произвола и расизма, радикальных политических групп разного направления и обычных мародеров, которые под прикрытием массовых акций занимаются открытым грабежом. Так, пользователь, пишущий в Facebook под ником Женя Лин, выделяет пять основных таких групп:

1. Мирные протестующие против полицейского произвола, включая большинство из движения Black Lives Matter.

2. Радикальное крыло Black Lives Matter, которые считают, что время мирных протестов закончено и единственная возможность изменить ситуацию это использовать насильственные методы, особенно направленные против полиции.

3. Мародеры и погромщики: которые пользуясь протестами, преследуют цель грабить магазины крушить и поджигать машины и здания.

4. Крайне-левые радикальные движения: их цель разжигать произвол, крушить систему используя крайне насильственные методы. Они катализаторы хаоса.

5. Белые супремасисты и крайне-правые радикальные группы. Они катализаторы хаоса. Если немного упростить, то их цель "анти-реклама" любому движению за гражданские права афроамериканцев против полицейского произвола, а также расовые беспорядки в США.

Также он отмечает, что безоговорочно верить СМИ, опять же блогерам, которые сейчас стараются поднять собственные рейтинги, выкладывая "яркие" видео и снимки, да и телевизионным журналистам – не стоит. Потому что они, описывая происходящее в США, акцентируют внимание на каком-либо одном аспекте или определенном повествовании событий. "Те, кто это делают, либо безалаберны, либо безответственны, либо не понимают, что говорят расистские вещи, либо имеют цель показать специально искаженную картину, ради каких-то своих выгод или целевой аудитории", - резюмирует Лин.

Другой блогер и экскурсовод по Нью-Йорку, Денис Фраевич пишет, что Нью-Йорк нередко становился эпицентром беспорядков, благодаря многонациональному населению, разделенному по общинам и районам. Город всегда отличал высокий уровень преступности, а рев сирен стал обычным звуком на улицах. Здесь всегда что-то происходит, и зачастую незаконное, но настолько массовых беспорядков не случалось уже очень давно. Денис отметил, что сейчас самым популярным товаром в "Большом яблоке" является фанера, ею забивают двери и витрины, пытаясь уберечь магазины от мародеров.

Хозяева забивают витрины магазина на Манхэттене фанерой

Если мирные протесты и правда проходят достаточно спокойно, разве что перекрыты улицы, то с наступлением темноты на улицах появляются грабители, которые, пользуясь бездействием полиции, громят все на своем пути. Задерживают немногих. Тех, кто проявляет прямую агрессию против правоохранителей. Больше всего страдают центральные улицы с дорогими магазинами. Вначале протесты в Нью-Йорке и правда проходили мирно, но в толпе обязательно находился тот, кто начинал швырять камни в полицейских или поджигать машины, после чего все заканчивалось стычкой. Сейчас в городе продолжаются грабежи, перемежаемые относительно мирными протестами, а часть жителей – та, что могла – вообще покинула город. Но особенно интересна классификация мародеров, которые уже выработали собственные правила поведения. Сейчас их называют "лутерами" (от английского looter ("грабитель"), looting ("грабеж, погром").

При этом, как пишет Фраевич, среди "лутеров" также есть разделение. Часть из них организованы в группы с собственной разведкой, водителями и "силовиками", которые ломают и бьют витрины, выносят все содержимое и грузят в машины. Вторые – "ходоки". Они просто перемещаются небольшими группами и нападают на все, что подвернется под руку. Также, по классификации Фраевича, есть "адреналинщики", которым просто нравятся погромы и они тоже не прочь поживиться.

"Вообще никак не организованы и просто ходят по городу, собираясь в большие толпы, и всегда готовы присоединиться к любому кипишу, будь то поджег машин, нападение на копов или грабеж магазинов. Главное, чтобы была большая толпа. По одиночке они трусливы и сразу разбегаются. Могут легко ограбить тех, кто уже ограбил магазин, и забрать то, что им понравится. Для таких, как я, представляют максимальную опасность, так как их очень много, и они часто остаются без добычи, поэтому могут нападать и на обычных людей. Поводом послужит ваша камера и то, что вы их якобы снимали", – пишет он.



Денис отмечает, что все три категории не имеют никакого отношения к протестующим и просто прикрываются ими в целях наживы, оправдывая свои действия якобы справедливостью и возмездием. По сути, они обычные преступники, выдающие себя за идейных борцов. К сожалению, весь информационный шум сейчас вокруг них и от этого начинает казаться, что вокруг одни грабежи, и Америка на грани катастрофы. "Это, мягко говоря, не так. Проблема, вне всякого сомнения, огромна, но даже в том же Нью-Йорке все это пока имеет очень локальный характер, а за пределами города жизнь так вообще не изменилась", – рассказывает блогер и отмечает, что на фоне творящегося хаоса есть люди, в том числе и русскоязычные, которые оправдывают грабежи или считают происходящее незначительным событием – мол, "лутеры" пограбят и успокоятся. Но, как показывает практика, с каждой ночью они входят во вкус и не будут ограничиваться только дорогими бутиками в Сохо и на Манхеттене.

"Лутеры" грабят магазины на Манхэттене

Хватает среди русско- и украиноязычных жителей США тех, кто считают, что протесты, грабежи и хаос – это некий заговор, направленный против того, кому они больше симпатизируют и за кого голосовали на последних выборах. Первопричину они не рассматривают вовсе либо игнорируют ее, что может быть свидетельством того, что в тонкости американской жизни они не вникали и многие проблемы считают надуманными.

Также есть попытки оправдать полицейского, очерняя погибшего. Подобное нередко наблюдается – жертве приписывают грехи, демонизируют ее, намекая, что она получила по заслугам. Это популярное мнение зачастую встречает мощную контраргументацию.

Есть и те, кто признает, ситуация в США была обострена до предела и смерть Джорджа Флойда просто послужила катализатором. Другая проблема заключается в том, что Трамп не способен погасить этот конфликт, даже выступление со ступеней в церкви он умудрился испортить, поскольку сотрудники службы безопасности перед этим разогнали протестующих резиновыми пулями. Протесты вышли из-под контроля, переросли в криминальную плоскость и попытки полицейских урезонить даже мирными путями разбушевавшихся соотечественников ни к чему не приводят. Те, кто и раньше призывали к мирным митингам, так и продолжают на них ходить, а на "лутеров" и агрессивных зачинщиков миролюбивые воззвания не действуют.

При этом на фоне продолжающихся протестов и общей напряженности, которая чувствуется при изучении американского сегмента соцсетей, русско- и украиноязычные паблики отличаются некоторой пассивностью. Люди продолжают искать "среди своих" мастеров маникюра, юристов, спрашивают, где купить котенка и просят посоветовать хороший банк. Происходящее в США они обсуждают только в контексте угрозы их собственному существованию. И поэтому некоторые из них последовали примеру американцев – создали гражданские патрули и озаботились покупкой оружия. Причины, побудившие людей выйти на протесты, их интересуют в малой степени.

Вооруженные патрули в штате Айдахо

В Украине мнения также разделились. "Рука Москвы", конечно, рассматривается среди прочих вариантов. Мол, если даже протесты и начались из-за смерти Флойда, то теперь их точно подогревают из РФ.

Те, кто, вероятно, лучше знаком с ситуацией в США, все же склоняется к той же версии, что и за океаном, – ситуация накалялась и наконец "взорвалась".

Впрочем, есть и те, кто считает, что происходящее в Америке – это дело американцев, а украинцам стоит заниматься собственными проблемами. Которых сейчас в стране немало.

Появление военных и вооруженных патрулей на улицах того же Лос-Анджелеса и введение комендантского часа несколько умерило пыл протестующих. Но в ряде штатов акции продолжаются и комендантский час никак не повлиял на тех, кто изначально сознательно нарушал закон. И главная проблема остается нерешенной: жестокость некоторых полицейских и частенько предвзятое отношение к чернокожему населению. Смерть Джорджа Флойда всколыхнула глубинные проблемы, но пока явных попыток их решить нет. И в первую очередь, никаких умиротворяющих настроений не исходит из Белого дома.