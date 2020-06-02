Полицейские разогнали протестующих резиновыми пулями ради фотографии Трампа возле церкви

Для разгона протестующих были задействованы военная полиция Национальной гвардии, секретная служба, полиция Министерства внутренней безопасности, а также полиция округа Колумбия

Полиция в США использовала резиновые пули и слезоточивый газ возле Белого дома, чтобы очистить территорию от протестующих, и позволить президенту Дональду Трампу пройти в церковь.

Об этом сообщает Reuters.

"Мэры и губернаторы должны создать подавляющее правоохранительное присутствие, пока насилие не будет подавлено. Если город или штат откажется предпринимать действия, необходимые для защиты жизни и имущества их жителей, я разверну военную службу Соединенных Штатов и быстро решу для них проблему", – сказал Трамп.

После своего выступления Трамп вышел из Белого дома через район, который был для него очищен, в близлежащую епископальную церковь Св. Иоанна, где он принес с собой Библию, позируя для фотографий со своей дочерью Иванкой и генеральным прокурором США Уильямом Барром.

"У нас великая страна. Величайшая страна в мире", – сказал Трамп на фоне пострадавшей от протестов церкви.

Для разгона протестующих были задействованы военная полиция Национальной гвардии, секретная служба, полиция Министерства внутренней безопасности, а также полиция округа Колумбия. Белый дом сказал, что территорию очищают перед комендантским часом.

Председательствующий епископ епископальной церковной епархии в Вашингтоне, Мишель Карри, был среди тех, кто критиковал использование Трампом исторической церкви для фотографирования.

"При этом он использовал здание церкви и Библию в партизанских политических целях", – сказал Карри.

Как ранее сообщал Фокус:

27 мая СМИ сообщили о том, что в Миннеаполисе при задержании умер темнокожий мужчина – полицейский задушил его коленом. При этом, умерший повторял что он не может дышать.

В связи с происшествием в городе вспыхнули протесты. Протестующие даже сожгли полицейский участок, сотрудников эвакуировали с крыши на вертолете.

В Миннеаполисе арестовали бывшего полицейского Дерека Шовина, который при задержании задушил Джорджа Флойда. Дереку вменяют убийство третьей степени (категория убийств в трех штатах США – Миннесоте, Флориде и Пенсильвании) и убийство по неосторожности.

30 мая стало известно, что власти Миннесоты решили впервые со времен Второй мировой войны полностью мобилизовать Нацгвардию.