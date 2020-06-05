Чехия высылает двух дипломатов РФ из-за шпионского скандала
Чехия решила выслать из страны двух сотрудников российского диппредставительства. Об этом в ходе экстренной пресс-конференция сообщили премьер-министр Чехии Андрей Бабиш и министр иностранных дел Томаш Петржичек.
Причиной высылки стала связь этих дипломатов с подготовкой покушения на чешских политиков, сообщило чешское издание Hospodarske Noviny.
"Дело возникло в результате внутренней борьбы между сотрудниками российского посольства в Праге, когда один из них передал спецслужбе Чехии информацию о запланированном нападении на чешских политиков", – сказал Бабиш.
По словам Петржичека, чешские дипломаты и он сам пытались решить вопрос тихо, но позиция России не оставила им другого выбора, кроме как объявить двух дипломатов персоной нон-грата.
Бабиш сказал, что инцидент нанес ущерб чешско-российским отношениям и вызвал чрезмерную нагрузку на чешские силы безопасности. Но Чехия не может терпеть подобное. "Мы суверенное государство, и такие действия на нашей территории неприемлемы", – заявил премьер.
Неофициально в Чехии давно говорят, что в российском посольстве в Праге слишком много дипломатов, и его размер не соответствует размеру страны. Таким образом, посольство может быть региональной штаб-квартирой российских спецслужб.
По данным Hospodarske Noviny, из Чехии вышлют двух сотрудников Российского центра науки и культуры в Праге: руководителя центра Андрея Кончакова, который одновременно является и.о. руководителя представительства Россотрудничества в Чехии, а также сотрудника центра науки и культуры Игоря Рыбакова.
Напомним, в последнее время отношения между Москвой и Прагой являются довольно напряженными. Главным поводом для этого стало то, что в начале апреля в Праге по решению муниципальных властей демонтировали памятник маршалу Ивану Коневу. Следственный комитет России в ответ возбудил уголовное дело по факту демонтажа памятника.
Позже чешские СМИ сообщали, что Москва решила отомстить инициаторам сноса памятника: в столицу Чехии из России якобы прибыл шпион с дипломатическим паспортом и рицином в чемодане. Из-за этого руководители города были взяты под круглосуточную охрану.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков тогда назвал журналистское расследование "очередной уткой".
Как ранее сообщал Фокус:
- В августе 2019 года в Праге неизвестные облили красной краской памятник Ивану Коневу. На постаменте также написали дату – 1968 год, с пометкой “нет кровавому маршалу, мы не забудем”.
- Пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) заявили что от имени мэра Киева Виталия Кличко звонили мэру Праги Зденеку Гржибу. В процессе разговора Гржиб понял, что его разыгрывают, но продолжил общение.