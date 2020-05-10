В Праге на место демонтированного памятника маршалу Коневу поставили унитаз

2020-05-10 21:18:21

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Местные власти назвали инцидент "глупой шуткой", а полиция уже расследует его обстоятельства

В Праге, на месте демонтированного памятника маршалу СССР Ивану Коневу установили унитаз. Об этом сообщает Радио Прага.

Пресс-секретарь местного муниципалитета Ян Данек заявил, что полиция уже занялась расследованием обстоятельств происшествия.

А глава района Прага 6 Ондржей Коларж назвал инцидент глупой шуткой.

"Если кто-то пытается таким образом самовыразиться, особенно сейчас, когда проходят празднования окончания Второй мировой войны, это говорит лишь о том, что у этого человека в голове фекалии, а не что-либо другое", – заявил он.

Памятник маршалу Коневу неоднократно становился жертво вандалов. В этой связи городские власти и решили его демонтировать. Скульптуру передадут в музей, а на ее месте установят  мемориал, посвященный освобождению Праги от войск нацистской Германии.

В Чехии к Коневу относятся отрицательно из-за его причастности к подавлению Пражской весны в августе 1968 года.

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Фото: twitter.com/kromark

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