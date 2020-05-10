Местные власти назвали инцидент "глупой шуткой", а полиция уже расследует его обстоятельства

В Праге, на месте демонтированного памятника маршалу СССР Ивану Коневу установили унитаз. Об этом сообщает Радио Прага.

Пресс-секретарь местного муниципалитета Ян Данек заявил, что полиция уже занялась расследованием обстоятельств происшествия.

А глава района Прага 6 Ондржей Коларж назвал инцидент глупой шуткой.

"Если кто-то пытается таким образом самовыразиться, особенно сейчас, когда проходят празднования окончания Второй мировой войны, это говорит лишь о том, что у этого человека в голове фекалии, а не что-либо другое", – заявил он.

Памятник маршалу Коневу неоднократно становился жертво вандалов. В этой связи городские власти и решили его демонтировать. Скульптуру передадут в музей, а на ее месте установят мемориал, посвященный освобождению Праги от войск нацистской Германии.

В Чехии к Коневу относятся отрицательно из-за его причастности к подавлению Пражской весны в августе 1968 года.

Фото: twitter.com/kromark

Как ранее сообщал Фокус:

В августе 2019 года в Праге неизвестные облили красной краской памятник советскому маршалу Ивану Коневу. На постаменте также написали дату – 1968 год, с пометкой “нет кровавому маршалу, мы не забудем”.