В Праге демонтировали памятник советскому маршалу Коневу

Иван Конев был причастен к подавлению Пражской весны в августе 1968 года

В столице Чехии Праге в пятницу, 3 апреля, демонтировали памятник советскому маршалу Ивану Коневу. Об этом сообщил в Facebook глава района Прага-6 Ондржей Коларж.

"У него не было маски. Правила едины для всех – вне дома можно находиться только прикрыв рот и нос", – пошутил Коларж.

Решение о переносе памятника маршалу Коневу с площади Интербригады было принято местными властями еще 12 сентября 2019 года. Скульптуру должны передать в музей, а на его месте установить другой мемориал, посвященный освобождению Праги от войск нацистской Германии.

Примечательно, что Прага, на тот момент столица Чехословакии, была освобождена уже после подписания Акта о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил, в результате пражской наступательной операции 6–11 мая 1945 года. Конев был одним из командующих советской группы войск. Однако в Чехии к Коневу относятся отрицательно из-за его причастности к подавлению Пражской весны в августе 1968 года.

Как ранее сообщал Фокус:

В августе 2019 года в Праге неизвестные облили красной краской памятник советскому маршалу Ивану Коневу. На постаменте также написали дату – 1968 год, с пометкой “нет кровавому маршалу, мы не забудем”.

В Чехии неоднократно поднимался вопрос о возможности демонтажа памятника.