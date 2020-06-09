КНДР решила заблокировать все линии связи с Южной Кореей
Северная Корея решила заблокировать все линии связи с Южной Кореей. Соответствующее заявление распространило северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
В КНДР считают, что власти Сеула привели взаимоотношения между Севером и Югом к "конечной точке", а переговоры между странами вызывают "только разочарование".
"Пришли к такому выводу, что нам больше нечего обсудить за столом переговоров с властями Южной Кореи, вызывающими с течением времени только разочарование", – говорится в сообщении ЦТАК.
Уточняется, что все линии коммуникации будут отключены 9 июня в полдень по местному времени. А нынешние меры станут шагом лишь первого этапа после принятия решения о полной блокировке всех пространств для контакта с представителями Сеула и прекращении "других ненужных действий".
Такой шаг последовал после того, как несколько дней назад КНДР выразила протест в связи с тем, что с территории Южной Кореи активисты забросили на северокорейскую территорию пропагандистские листовки.
Как ранее сообщал Фокус:
- В августе прошлого года КНДР уже заявляла, что откажется от любых дальнейших переговоров с Южной Кореей, аргументировав свое решение "абсолютно ошибочными действиями" южнокорейской стороны. Заявление Северной Кореи было опубликовано после выступления президента Южной Кореи Мун Джэина, который поклялся объединить Корейский полуостров к 2045 году.
- Южная Корея также заявила, что две ракеты, выпущенные КНДР 25 июля 2019 года являются "новым типом ракет ближнего радиуса действия". По мнению южнокорейской стороны, ракеты представляют "военную угрозу", которая может подорвать мирный процесс на Корейском полуострове.