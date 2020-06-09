В Иране казнят информатора ЦРУ, выдавшего местоположение генерала Сулеймани
Иранец, предоставивший информацию американским и израильским спецслужбам о местонахождении убитого иранского командира Революционной гвардии Кассема Сулеймани, был приговорен к смертной казни.
Об этом сообщает Reuters.
"Махмуд Мусави-Маджа, один из шпионов ЦРУ и Моссада, был приговорен к смертной казни... Он сообщил информацию о местонахождении мученика Сулеймани нашим врагам", – заявил пресс-секретарь судебной системы Ирана Голамхоссейн Эсмаили.
Иранские чиновники не сказали, связано ли дело Мусави-Маджа с заявлением Ирана в феврале о том, что в стране был приговорен к смертной казни мужчина за шпионаж для ЦРУ и за попытку передать информацию о ядерной программе Тегерана.
Как ранее сообщал Фокус:
- 3 января США провели в Ираке операцию по ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани. Ракетный удар по автоколонне, в которой следовал военачальник, был нанесен по распоряжению Дональда Трампа.
- Верховный лидер Ирана аятолла Хаменеи пообещал, что Тегеран отомстит убийцам Сулеймани.
- Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран намеревался атаковать четыре американских посольства. По словам президента, планы Ирана были сорваны, когда американские беспилотники ликвидировали иранского генерала Касема Сулеймани.