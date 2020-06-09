В Иране казнят информатора ЦРУ, выдавшего местоположение генерала Сулеймани

Иранец, предоставивший информацию американским и израильским спецслужбам о местонахождении убитого иранского командира Революционной гвардии Кассема Сулеймани, был приговорен к смертной казни.

Об этом сообщает Reuters.

"Махмуд Мусави-Маджа, один из шпионов ЦРУ и Моссада, был приговорен к смертной казни... Он сообщил информацию о местонахождении мученика Сулеймани нашим врагам", – заявил пресс-секретарь судебной системы Ирана Голамхоссейн Эсмаили.

Иранские чиновники не сказали, связано ли дело Мусави-Маджа с заявлением Ирана в феврале о том, что в стране был приговорен к смертной казни мужчина за шпионаж для ЦРУ и за попытку передать информацию о ядерной программе Тегерана.

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