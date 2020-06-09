Трамп хочет отстранить своего зятя от президентской кампании из-за низких рейтингов, – СМИ

На фоне низких рейтингов президент США Дональд Трамп подумывает о том, чтобы отобрать контроль над избирательной кампанией у своего зятя Джареда Кушнера. Об этом сообщает Vanity Fair со ссылкой на источники в Белом доме.

"Трамп злится из-за плохих цифр в опросах. Он собирается убрать Кушнера, цифры не становятся лучше", – сказал один из источников.

Издание отмечает, что еще задолго до того, как предвыборная кампания по переизбранию начала давать трещины, Трамп часто срывался на Кушнере. В частности, чиновники в Белом доме вспоминают, что Трамп выходил из себя, когда Кушнера слишком сильно хвалила пресса.

"Про Джареда постоянно пишут. Мы должны отправить его обратно в Нью-Йорк", – передал слова Трампа один из республиканцев, который услышал его комментарий.

В Белом доме не отреагировали на запрос издания подтвердить информацию. Джаред Кушнер также отказался что-либо комментировать.

Как ранее сообщал Фокус:

В США подавляющее число избирателей, согласно новым опросам, считает, что ситуация в стране вышла из-под контроля, а экс-вице-президента США Джо Байдена тем, кто может это исправить.

Байден увеличил отрыв от Трампа в соцопросах. Согласно опросу 1060 взрослых жителей США, проведенному с 29 по 30 мая YouGov и Yahoo News, Байден опережает Трампа на 8 пунктов, 48% до 40%.