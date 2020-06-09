Более половины штатов в США могут занижать статистику по коронавирусу, – CNN

В США 28 штатов не следуют рекомендациям Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) и занижают свою статистику по коронавирусу. Об этом сообщает CNN.

Речь идет о тех штатах, где еще на прошлой неделе наблюдалась тенденция к увеличению случаев коронавируса. Эти штаты не предоставляют CDC, для официальной статистики, данные о вероятных случаях COVID-19. Такие случаи включают в себя моменты, когда имеются свидетельства наличия вируса, но без подтверждения лабораторным тестом, а также случаи, когда коронавирус указывается в причинах смерти, но не был подтвержден лабораторным путем.

"Не все юрисдикции сообщают о подтвержденных и вероятных случаях и смертях в CDC. Когда они недоступны для CDC, они отмечаются как N/A", – предупреждает CDC на своем сайте.

В список таких штатов входят Калифорния, Флорида, Нью-Йорк и Техас, где проживает наибольшее количество населения.

Отмечается, что точные показатели новых случаев коронавируса, помогают чиновникам отслеживать, как вирус распространяется по США, а также принимать решение по смягчению карантина.

Руководство CDC по предоставлению информации о коронавирусе является добровольным. Но недооценка количества инфицированных людей не дает увидеть истинную картину того, на какой стадии находится страна в разгар пандемии.

Например, Калифорния начинает смягчать карантин, несмотря на сохраняющийся рост количества случаев COVID-19. Уже в предстоящую пятницу, 12 июня, в штате откроются кинотеатры, согласно руководству Департамента здравоохранения Калифорнии (CDPH).

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