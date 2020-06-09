Беспилотники помогли Китаю обогнать Россию по продаже оружия

Китаю удалось обойти Россию в мировом рейтинге продавцов вооружения именно за счет роста продаж боевых беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Такой вывод сделали в исследовательском центре IDEAS при Лондонской школе экономики (LSE).

О том, что Китай вышел на второе место в мире (после США) по продаже оружия, Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI) сообщил в январе.

Эксперты IDEAS проанализировали продажи китайских беспилотников странам, с которыми Китай сотрудничает в рамках инфраструктурного проекта "Пояс и путь" – это полтора десятка стран Африки, Ближнего Востока и Азии. По подсчетам IDEAS, Саудовская Аравия уже приобрела 70 китайских боевых БПЛА, Египет – 60, ОАЭ – 40, Пакистан – 25, Ирак и Мьянма — по 12, Алжир и Судан – по 10, Индонезия – 8, Иордания – 6, Нигеоия и Узбекистан – по 5, Туркменистан – 4, Казахстан – 3.

"БПЛА способствуют стремлению Китая развивать и укреплять отношения со странами-получателями, что в результате приводит к стратегическому урону для утвердившихся на этом рынке западных игроков, включая США", – говорится в отчете IDEAS. Эксперты центра считают, что продажа боевых БПЛА показывает тесную связь коммерческих и политических целей Китая, который использует "Пояс и путь" не только для развития инфраструктурных проектов, но и для сотрудничества в сфере обороны.

Рост продаж китайских беспилотников объясняется двумя совпавшими по времени факторами: стремлением ряда стран модернизировать свои вооруженные силы и возросшей готовностью Китая продавать оборонные технологии, в первую очередь БПЛА. В IDEAS отмечают, что китайские боевые БПЛА обычно уступают аналогам из США, России и Израиля. Как правило, они менее технологически совершенные, летают с меньшей скоростью и на меньшей высоте. Но зато у них больше продолжительность полета и, главное, – намного ниже цена.

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