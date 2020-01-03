В Украине впервые показали разработанный с турками беспилотный истребитель
2020-01-03 14:53:43
Истребитель будет управляться благодаря спутниковым системам
В Украине впервые презентовали турецко-украинский беспилотный истребитель.
Об этом сообщает Defense Express.
Отмечается, что истребитель будет управляться благодаря спутниковым системам.
Согласно техническим требованиям, беспилотный самолет-истребитель с максимальным весом до 3,5 т должен подниматься на высоту более 12 км и находиться в небе до 5 часов. Беспилотник должен уничтожать как наземные, так и воздушные цели. Скорость должна быть более 900 км/час.
Ударный беспилотный истребитель – это следующий перспективный проект для предприятия Baykar после беспилотника Akıncı, который впервые поднялся в небо в декабре прошлого года.
"Наш очередной шаг, который мы осуществим в ближайшем будущем, – это создание ударного беспилотного истребителя. У которого будут высокие маневренные характеристики и звуковая скорость", – отметил исполнительный директор компании Baykar Халук Байрактар.
По его словам, это будет крупный проект, который реализует Турция совместно с другими странами.
Как ранее сообщал Фокус:
- В марте 2019 года ВСУ получили первую партию турецких ударных беспилотников, в частности, был передан Bayraktar TB2, ударный беспилотник оперативно-тактического уровня, способный находиться в воздухе 24 часа.
- ВСУ приняли на вооружение беспилотный авиакомплекс Spectator-М1, спроектированный и собранный на заводе "Меридиан" им. С.П Королева".