В Украине выпустили автобус для силовиков "Вахтовка"

2020-01-02 12:57:16

1690 0

Автобус рассчитан на 26 пассажиров

Украинский производитель Polycar выпустил вахтовый автобус на базе грузовика "МАЗ".

Об этом сообщает пресс-служба производителя Polycar.

Отмечается, что транспортное средство адаптировано на перевозку спецподразделений и рассчитано на 26 пассажиров. В автобусе пассажирские сиденья попарно установлены вдоль стен фургона с центральным проходом.

Кроме того, в автобусе имеются климатическое оборудование, рабочее место с откидным столом перед первыми сиденьями, а также монитор в передней части фургона.

Автобус имеет три двери. Окна в нем полупрозрачные и защищены металлической решеткой.

Транспорт оборудован дизельным двигателем мощностью 130 л. с. и имеет грузоподъемность 5,45 тонны.

Как ранее сообщал Фокус:

Loading...