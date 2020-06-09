"Провокатор Антифа": Трамп обвинил в симуляции 75-летнего американца, которого толкнул полицейский

Президент США Дональд Трамп обвинил в симуляции 75-летнего американца, которому во время акции протеста в Буффало (штат Нью-Йорк) полицейский разбил голову. По мнению главы Белого дома, пожилой человек симулировал падение, чтобы оно попало на видео.

Об этом Трамп написал в Twitter.

“Протестующий в Буффало, которого толкнула полиция, мог быть провокатором Антифа. 75-летний Мартин Гуджино был оттеснен… Я смотрел, он упал сильнее, чем его толкнули… Может ли это быть подставой?”, – написал Трамп.

Напомним, 5 июня в городе Буффало офицер полиции после завершения акции протеста толкнул 75-летнего пожилого мужчину. Он споткнулся, упал и ударился головой об землю.

Инцидент был снят на камеру журналистами WBFO. Мужчина лежал неподвижно, кровь текла из его уха, а мимо него прошли десятки полицейских.

Пострадавший был доставлен в ближайшую больницу, а правоохранителя, толкавшие мужчину, были временно отстранены от работы.

Как ранее сообщал Фокус:

25 мая в Миннеаполисе при задержании умер темнокожий мужчина Джордж Флойд – полицейский задушил его коленом. При этом, умерший повторял что он не может дышать. Гибель афроамериканца вызвала массовые протесты против полицейского произвола и расизма, которые быстро перекинулись с Миннеаполиса на другие города США, а также в Европу.

Многочисленные митинги периодически переходят в столкновения с полицией, а под прикрытиям протестов мародеры устраивают погромы, грабежи и вступают в перестрелки с полицией.

30 мая стало известно, что власти Миннесоты решили впервые со времен Второй мировой войны полностью мобилизовать Нацгвардию.

В ночь на 1 июня в Вашингтоне и 40 других городах США, в связи с протестами из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда, ввели комендантский час.