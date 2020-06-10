Суд по делу МН17: у следствия есть свидетель, который видел запуск ракеты из "Бука"

Представитель прокуратуры в судебном процессе по сбитому "Боингу" МН17 утверждает, что у следствия есть свидетель, который видел передвижение "Бука", солдат в танкистских шлемах, а также слышал запуск ракеты. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Как пишет издание, свидетель проходит в деле как X48.

"Как и M58, на месте стрельбы присутствовал X48. Этот свидетель заявляет, что 17 июля 2014 года во второй половине дня, около блокпоста самопровозглашенной ДНР на дороге из Снежного в Саур-Могилу, он увидел, как ехал "Бук", и через несколько минут услышал и увидел, что ракета была запущена. X48 видел, как загорелось поле, и знал, где была запущена ракета", – рассказал прокурор.

По его словам, свидетель также видел солдат, которые не были похожи на тех, кто находился на блокпостах.

"X48 утверждает, что после запуска ракеты "Бук" выехал на дорогу, а также, что было четыре солдата в одинаковой форме. Униформа была цвета хаки, они были в шлемах с прикрепленными ушами. Эти солдаты выглядели не так, как те, которые стояли на блокпосте", – пересказал показания свидетеля прокурор.

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Этот свидетель уже был заслушан следственным судьей в 2016 году, по утверждению которого показания X48 "надежны". Вместе с тем, Государственная прокуратура хочет повторно заслушать свидетеля, чтобы прояснить детали.

"В заявлении не указывается, видел ли свидетель эти четырех солдат в Буке или вблизи него. Также не понятно, видел ли свидетель этих четырех солдат до или после запуска ракеты, или и то, и другое, и видел ли свидетель, что случилось с этими четырьмя людьми в танковых шлемах после стрельбы. Для правильной оценки заявления X48 Государственная прокуратура считает необходимым задать дополнительные вопросы по этому вопросу", - пояснил прокурор необходимость дополнительного допроса.

Следующее заседание суда по делу МН17 состоится 22 июня.

Напомним, рейс МН17, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит над Донбассом 17 июля 2014 года. На борту малайзийского Boeing 777–200 находились 298 пассажиров и членов экипажа, все они погибли. Следователи считают, что все подозреваемые причастны к доставке зенитного ракетного комплекса "Бук", ракетой которого был сбит самолет. Следователи не исключили, что лайнер могли сбить по ошибке, но утверждают, что ЗРК был доставлен из России. Власти России отрицают причастность к катастрофе.

В ходе судебного заседания по делу о крушении MH17 в Нидерландах сторона обвинения заявила, что в 2014 году в Украину из России отправили минимум две установки "Бук", одна из которых сломалась по дороге.

Как ранее сообщал Фокус:

Нидерланды отклонили просьбу Москвы о том, чтобы россиян, подозреваемых в причастности к крушению малазийского Боинга в 2014 году, судили в РФ.