Интервью Гиркина Гордону приобщат к делу MH17

В интервью Гордону Гиркин признал "косвенную ответственность" за гибель почти 300 пассажиров самолета

Суд по делу о сбитом самолете рейса MH17 в 2014 году приобщит к делу интервью бывшего главаря боевиков "ДНР" Игоря Гиркина журналисту Дмитрию Гордону.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

"Судья-председатель Хендрик Стинхейс сказал, что к материалам будет приобщено и недавнее нашумевшее интервью Гиркина", – сказано в сообщении.

Во время интервью Гиркин сказал: "Естественно, я понимал, что поскольку боевые действия, которые идут на Донбассе, ведутся в значительной степени при моем участии, то я тоже несу косвенную ответственность за эту гибель". Гиркин заявил, что крушение самолета было для него "очень сильным ударом".

При этом, Гиркин заявил, что "ополчение Боинг не сбивало".

Журналист-расследователь международной группы Bellingcat Христо Грозев в эфире телеканала "Украина 24" заявил, что для расследования МН17 очень важно, что Гиркин не отрицал подлинность перехватов переговоров, передает Интерфакс-Украина.

"Для расследования МН17 очень важно, что он не отрицал подлинности перехватов, в которых принимал участие. Практически он в открытом эфире признался: да, за несколько недель до самого сбивания он просил у Кремля через т.н. главу Крыма, чтобы ему доставили ПВО вместе с экипажем", – сказал Грозев.

Грозев подчеркнул, что часть заявлений, касающихся поддержки боевиков Россией, в этом интервью прозвучала публично впервые и будет очень полезной для следствия.