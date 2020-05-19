Гордон сам инициировал интервью с Гиркиным и Поклонской, – СБУ

СБУ заверило, что вся информация, озвученная в этих интервью, уже анализируется

Журналист Дмитрий Гордон сам инициировал интервью с Игорем Гиркиным ("Стрелковым") и Натальей Поклонской.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, комментируя заявление Гордона о том, что эти интервью были записаны "при взаимодействии с украинскими спецслужбами".

"Проведение интервью с Натальей Поклонской и Игорем Гиркиним является инициативой журналиста Дмитрия Гордона", – сказано в сообщении.

"Между тем, вся информация, озвученная в этих интервью, уже детально анализируется сотрудниками Службы на предмет ее использования в качестве дополнительных доказательств захвата Российской Федерацией территории Украины и фактического развязывания войны на востоке нашего государства", – говорится в сообщении.

Как ранее сообщал Фокус: