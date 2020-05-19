Гордон заявил, что брал интервью у Гиркина и Поклонской при содействии спецслужб

Вечером 18 мая под офис издания "Гордон" пришли недовольные записанным интервью с лидером боевиков Гиркиным. Сам глава издания утверждает, что протестовали "недальновидные и невежественные" люди, а материалы интервью будут использованы украинскими спецслужбами

Журналист Дмитрий Гордон сообщил, что записал интервью с экс-прокурором Крыма Натальей Поклонской и бывшим главарем боевиков "ДНР" Игорем Гиркиним при взаимодействии с украинскими спецслужбами и материалы уже направил в Гаагу.

Об этом он сказал в видеообращении.

"У многих людей возникло непонимание, почему Дмитрий Гордон, известный своей украинской позицией, берет интервью у Натальи Поклонская и Игоря Гиркина. Многие люди – недальновидные, невежественные, непонимающие, поспешили заклеймить меня за это позором", – сказалал он.

Читайте также: Боевик Гиркин призвал россиян к массовым акциям протеста в Москве

Гордон говорит, что "для понимающих и умных" говорит официально – интервью с Поклонской и Гиркиним он сделал "в содружестве с украинскими спецслужбами".

Также Гордон обратился к участникам акции возле его офиса в Киеве с требованием, чтобы они стерли все, что там оставили. Он пригрозил им ответственностью и заверил, что всех людей на акции зафиксировали.

Так, во время акции протеста, около 50-100 человек выкрикивали нецензурные слова в адрес журналиста, бросали яйца в здание офиса, передает Громадське. Также участники акции отметили, что журналист "пошел на грязные и низкие вещи ради хайпа". Они возмущены тем, что "Гордон взял интервью у террориста".

Напомним, Служба безопасности Украины изучает интервью журналиста Дмитрия Гордона с "экс-министром обороны ДНР" Игорем Гиркиным и "прокурором Крыма" Натальей Поклонской.

Как ранее сообщал Фокус: