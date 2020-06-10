В Бельгии демонтировали памятник королю Леопольду II из-за протестов против расизма
Власти Антверпена, в ответ на протесты бельгийцев против расизма, убрали с постамента памятник королю Бельгии Леопольду II. Об этом сообщило издание Politico.
Ранее памятник сначала облили красной краской, а затем подожгли, нанеся ему серьезный ущерб.
Местные власти объяснили, что статую убрали для "тщательного восстановления" и скорее всего ее не вернут на место. Вероятно, она окажется в музее.
В последние дни памятники этому королю во многих городах страны были измазаны краской и надписями.
Общественная инициатива "Отремонтируем историю" требует устранения всех памятников Леопольду II в Бельгии. Ее представители называют этого короля, который "для некоторых является героем", "палачом, убившим 10 миллионов конголезцев".
В Бельгии давно ведутся споры вокруг личности монарха, правление которого известно жестокой колониальной политикой в африканских владениях, на территории которых сейчас расположена Демократическая Республика Конго. Леопольд II правил Бельгией 44 года – с 1865 по 1909 год. При нем бельгийцами в дельте реки Конго с 1885 по 1908 год существовало Свободное государство Конго, которое было личным владением короля. Жители колонии подвергались чрезвычайно жесткой эксплуатации и наказаниям.
Как ранее сообщал Фокус:
- 9 июня в английском Бристоле протестующие снесли памятник меценату XVII века Эдварду Колстону, который разбогател на работорговле.
- В Ричмонде (штате Вирджиния, США) протестующие против расизма повалили и сбросили в воду статую Христофора Колумба.