В Бельгии демонтировали памятник королю Леопольду II из-за протестов против расизма

Власти Антверпена, в ответ на протесты бельгийцев против расизма, убрали с постамента памятник королю Бельгии Леопольду II. Об этом сообщило издание Politico.

Ранее памятник сначала облили красной краской, а затем подожгли, нанеся ему серьезный ущерб.

Местные власти объяснили, что статую убрали для "тщательного восстановления" и скорее всего ее не вернут на место. Вероятно, она окажется в музее.

В последние дни памятники этому королю во многих городах страны были измазаны краской и надписями.

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Общественная инициатива "Отремонтируем историю" требует устранения всех памятников Леопольду II в Бельгии. Ее представители называют этого короля, который "для некоторых является героем", "палачом, убившим 10 миллионов конголезцев".

В Бельгии давно ведутся споры вокруг личности монарха, правление которого известно жестокой колониальной политикой в африканских владениях, на территории которых сейчас расположена Демократическая Республика Конго. Леопольд II правил Бельгией 44 года – с 1865 по 1909 год. При нем бельгийцами в дельте реки Конго с 1885 по 1908 год существовало Свободное государство Конго, которое было личным владением короля. Жители колонии подвергались чрезвычайно жесткой эксплуатации и наказаниям.

Как ранее сообщал Фокус: