Полиция в РФ усмотрела неуважение к власти в шуточном видео про силовика-коррупционера

В Уссурийске (Приморский край, Россия) полиция начала проверку юмористического видеоролика, одним из героев которого стал "подполковник"-коррупционер, сообщил Znak.com.

Видео размещено на YouTube-канале, главным героем является Виталий Наливкин, который фигурирует и в других юмористических видео.

В ролике, заинтересовавшем полицию, Наливкин помогает разоблачить "подполковника Алексея Андрейченко". В доме у него при обыске находят "сотни килограммов денег". Объяснить их происхождение Андрейченко наотрез отказался: "Да я вообще ни при делах. Что, вы мне хотите что-то предъявить что ли, пацаны", – говорится в видео, которое стилизовано под новостной сюжет.

В сообщении УМВД по Приморскому краю сказано: "Сотрудник Алексей Андрейченко в звании подполковника в ОМВД России по городу Уссурийску службу не проходил и не проходит. Распространив информацию, режиссер видеоролика выразил явное неуважение к органам государственной власти, дискредитировав тем самым сотрудников органов внутренних дел. В настоящее время полиция устанавливает личности автора и героев видеоролика".

В полиции также заявили, что, несмотря на то, что канал позиционирует себя как поставщик шуточных новостей, показывающих вымышленных персонажей, герой ролика носит форму сотрудника органов внутренних дел, что является административным правонарушением.

Подобный инцидент в Уссурийске в прошлом году закончился для героя видеоролика, размещенного на этом же канале, привлечением к административной ответственности.

Впервые Виталия Наливкина зрители YouTube смогли увидеть в апреле 2019 года. Темой первого видео стало безразличие местных властей к обрушению моста. Потом видео стали выходить регулярно, зрители стали узнавать в сатирических зарисовках проблемы своего города и самих себя.

Персонаж стал набирать популярность в социальных сетях и блогах. В комментариях люди отмечают, что фейковый депутат делает для россиян гораздо больше полезного, чем реальные представители органов власти. Зрители канала призывает создателей Наливкина заняться рекламой и раскруткой персонажа, перейти на TВ и даже снять сериал с народным депутатом в главной роли.

Наливкин уже осветил борьбу с коронавирусом, подтасовку на выборах, проблемы реализации социальных программ и экологии. Меры, которые он использует для решения проблем, самые нетривиальные. Так, людей на остановках он согревает кострами в жестяных бочках, местное озеро от загрязнений очищает с помощью чистящего средства Domestos и бочки с химикатами и т.п.

Российские СМИ сообщают, что придумал депутата из народа и для народа режиссер и продюсер Андрей Клочков. "Наливкин – это собирательный персонаж, мы продумываем сценарий, пишем текст, прорабатываются все сцены, договариваемся о съемках и, соответственно, после того, как все отснимем, монтируем и выкладываем", – рассказал Клочков. Вместе с ним местные власти троллят актеры и бывшие телевизионщики.

Стоит одно видео пять–десять тысяч рублей, массовка добровольная, актеры играют бесплатно.

Как ранее сообщал Фокус: