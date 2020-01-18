ГБР через Facebook, свой сайт и YouTube вызывает Порошенко на допрос
2020-01-18 12:29:27
В частности, следователь ждет экс-президента по делу о возможной госизмене при подписании Минских соглашений
Госбюро расследований вызывает пятого президента Украины Петра Порошенко в качестве свидетеля на допросы 21 и 24 января. Соответствующие сообщения размещены на сайте ведомства и его Facebook-странице. Кроме того, ГБР разместило на YouTube видеоролик о вызове Порошенко на допрос.
21 января экс-президент должен прийти к следователям в рамках уголовного производства № 62019000000001732 от 12 ноября 2019 года.
24 января Порошенко ждут в ГБР в рамках уголовного производство № 62019000000001905 от 10 декабря 2019 года.
В повестке указано, что уголовное производство "зарегистрировано по сообщению о совершении уголовного преступления, из содержания которого следует, что пятый президент Украины 11-12 февраля 2015 в ходе подготовки и проведения переговоров относительно содержания документа под названием "Комплекс мероприятий, направленных на выполнение Минских соглашений" совершил государственную измену".
В видеоролике ГБР говорится, что Порошенко проигнорировал допросы в ГБР 16 и 17 января, несмотря на личные обещания прийти.
В ГБР также предупреждают, что, согласно ст. 139, 140 УПК Украины в случае неявки без уважительных причин к следователю, к свидетелю может быть применен привод.
Как ранее сообщал Фокус:
- По состоянию на конец ноября 2019 года ГБР расследовало 13 дел, в которых фигурирует Петр Порошенко. Большинство из них открыты по заявлениям экс-замглавы Администрации Януковича Андрея Портнова.
- В декабре ГБР открыло еще одно дело в отношении Порошенко – о возможной госизмене при подписании Минский соглашений. Экс-президент тогда заявил, что дело сфабриковано, а его открытие было подарком на день рождения Путину.
- 27 декабря в ГБР сменилось руководство. Президент Владимир Зеленский уволил Романа Трубу с должности директора и назначил Ирину Венедиктову временной главой ГБР.