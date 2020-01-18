В частности, следователь ждет экс-президента по делу о возможной госизмене при подписании Минских соглашений

Госбюро расследований вызывает пятого президента Украины Петра Порошенко в качестве свидетеля на допросы 21 и 24 января. Соответствующие сообщения размещены на сайте ведомства и его Facebook-странице. Кроме того, ГБР разместило на YouTube видеоролик о вызове Порошенко на допрос.

21 января экс-президент должен прийти к следователям в рамках уголовного производства № 62019000000001732 от 12 ноября 2019 года.

24 января Порошенко ждут в ГБР в рамках уголовного производство № 62019000000001905 от 10 декабря 2019 года.

В повестке указано, что уголовное производство "зарегистрировано по сообщению о совершении уголовного преступления, из содержания которого следует, что пятый президент Украины 11-12 февраля 2015 в ходе подготовки и проведения переговоров относительно содержания документа под названием "Комплекс мероприятий, направленных на выполнение Минских соглашений" совершил государственную измену".

В видеоролике ГБР говорится, что Порошенко проигнорировал допросы в ГБР 16 и 17 января, несмотря на личные обещания прийти.

В ГБР также предупреждают, что, согласно ст. 139, 140 УПК Украины в случае неявки без уважительных причин к следователю, к свидетелю может быть применен привод.

Как ранее сообщал Фокус:

По состоянию на конец ноября 2019 года ГБР расследовало 13 дел, в которых фигурирует Петр Порошенко. Большинство из них открыты по заявлениям экс-замглавы Администрации Януковича Андрея Портнова.

В декабре ГБР открыло еще одно дело в отношении Порошенко – о возможной госизмене при подписании Минский соглашений. Экс-президент тогда заявил, что дело сфабриковано, а его открытие было подарком на день рождения Путину.