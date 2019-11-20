13 дел против Порошенко: ГБР допросило 562 свидетеля и назначило 35 экспертиз

В ведомстве утверждают, что пятый президент Украины не способствовал следователем в установленные истины по делу

Государственное бюро расследований сообщило, что в настоящее время ведется досудебное расследование в 13 уголовных делах, участником которых является пятый президент Украины Петр Порошенко.

Согласно опубликованной на сайте ГБР информации, на данный момент допрошены 562 свидетеля, направлен 431 запрос и получено 205 временных доступов к вещам и документам.

Бюро также назначило 35 экспертиз, в частности 27 – по делу о проходе украинских кораблей через Керченский пролив в ноябре 2018 года.

Сообщается, что направлено 20 запросов о международной помощи, из них 14 – в рамках уголовного производства о незаконном пересечении государственной границы с использованием заведомо поддельных документов.

"Петр Порошенко 3 раза появился на допросы, 20 раз – не появился. Во время допросов он не способствовал следователем в установленные истины по делу. Например, на вопрос следователя об обстоятельствах заключения сделки по купле-продаже акций завода "Кузница на Рыбацком" на сумму около 300 млн долларов США, пятый президент Украины сообщил, что ему об этом ничего не известно", – говорится в сообщении пресс-службы.

В ГБР также проинформировали, что в Генеральную прокуратуру Украины направлен проект сообщения о подозрении Петру Порошенко в производстве по факту неправомерного влияния на проведение конкурса по отбору кандидатов для назначения членов Высшего совета правосудия в период марта-мая 2019 года.

Список уголовных производств в отношении Петра Порошенко:

Переход украинских кораблей через Керченский пролив, повлекшее эскалацию конфликта с Российской Федерацией, введение военного положения на территории Украины с целью возможной узурпации власти; Захват государственной власти и подделки при этом официальных документов при внесении представления на назначение Премьер-министра Украины при отсутствии коалиции в Верховной Раде Украины; Предполагаемая потеря материальных носителей секретной информации, содержащих государственную тайну (ситуативная комната); Незаконное пересечение государственной границы Украины с использованием заведомо поддельных документов (Мальдивы); Незаконное задержание М. Саакашвили и незаконное перемещение его за пределы территории Украины в Республику Польша; Организация и незаконная переправка М.Чауса через государственную границу Украины в Республику Молдова; Отмена решения председателя Первомайской райгосадминистрации Николаевской области по зачислению земельного участка в пределах территории Ленинского сельского совета к землям запаса государственной собственности; Уклонение от уплаты налогов и дальнейшая легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, при продаже ЗАО "Завод "Кузница на Рыбацком "; Уклонение от уплаты налогов и дальнейшая легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, во время сделки по купле-продаже ООО "Телеканал« Прямой"; Противоправное завладение имуществом базы отдыха "Ивашка" Украинского общества слепых должностными лицами ООО "Союз-Инвест"; Неправомерное влияние на проведение конкурса по отбору кандидатов для назначения членов Высшего совета правосудия в период марта-мая 2019: проведение конкурса в короткие сроки и постановления возможно незаконных решений об изменении порядка проведения конкурса; Злоупотребление служебным положением и вмешательство в деятельность судей судов Украины путем несвоевременного назначения их на должность, повлекшее тяжкие последствия в виде безосновательной выплаты средств из Государственного бюджета Украины на выплату им заработной платы. Вмешательство в деятельность судей Окружного административного суда г.Киева со стороны президента Украины, членов СНБО относительно решения об отмене национализации "Приват Банка".

Как ранее сообщал Фокус:

ГБР передало в ГПУ проект подозрения Порошенко по делу ор возможном неправомерном влиянии на проведение конкурса по отбору кандидатов для назначения членов Высшего совета правосудия в марте-мае 2019 года. Также следователи ГБР направили в ГПУ проект представления в Верховную Раду о снятии депутатской неприкосновенности с Порошенко.

Подготовив проект подозрения пятому президенту Петру Порошенко, директор Госбюро расследований Роман Труба пытается удержаться за должность, считает адвокат экс-президента Игорь Головань.

Пятый президент Украины, народный депутат Петр Порошенко прилетел из Турции в Украину из-за подготовки подозрения Государственным бюро расследований.