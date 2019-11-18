Порошенко из-за подозрения ГБР срочно прилетел в Украину

По словам пятого президента, он вернулся, чтобы доказать, что "они никого не испугают"

Пятый президент Украины, народный депутат Петр Порошенко прилетел из Турции в Украину из-за подготовки подозрения Государственным бюро расследований.

Порошенко дал комментарий журналистам в аэропорту "Киев" имени Сикорского. Видео обнародовано в его Facebook.

"Только что я услышал феерическую глупость, которую обнародовал председатель ГБР. Поскольку я находился с визитом в Турецкой Республике, вынужден был отменить несколько встреч и немедленно вернуться в Украину", – заявил он.

По словам пятого президента, он вернулся, чтобы доказать, что "они никого не испугают".

"Это дело не имеет юридического веса, это понятно даже начинающему юристу-первокурснику. С этого дела куры смеются... Обвинить пятого президента Украины в захвате государственной власти – это смешно", – сказал он.

По мнению Порошенко, "заказчиком является бывшая команда Януковича, которая появляется сейчас не только в своих телеграмм каналах, но и в органах власти", а "исполнителем" – Роман Труба.

Как ранее сообщал Фокус:

ГБР передало в ГПУ проект подозрения Порошенко по делу ор возможном неправомерном влиянии на проведение конкурса по отбору кандидатов для назначения членов Высшего совета правосудия в марте-мае 2019 года. Также следователи ГБР направили в ГПУ проект представления в Верховную Раду о снятии депутатской неприкосновенности с Порошенко.

Подготовив проект подозрения пятому президенту Петру Порошенко, директор Госбюро расследований Роман Труба пытается удержаться за должность, считает адвокат экс-президента Игорь Головань.