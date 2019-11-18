Подготовка проекта подозрения Порошенко – последний козырь Трубы, – адвокат

По словам Игоря Голования, директор ГБР выполняет российский заказ по нанесению вреда репутации пятого президента

Подготовив проект подозрения пятому президенту Петру Порошенко, директор Госбюро расследований Роман Труба пытается удержаться за должность. Об этом адвокат экс-президента Игорь Головань заявил в своем блоге.

Также, по его словам, проект подозрения является ничем иным "как российским заказом на нанесение вреда репутации пятого президента", а также попыткой помешать Порошенко провести встречи с иностранными лидерами на саммите Европейской народной партии в Хорватии и на форуме по безопасности в Галифаксе (Канада).

"Из последних сил цепляясь за кресло, которое быстро ускользает, директор ГБР Роман Труба выбросил последний козырь. Рискнул, хотя Генеральный прокурор уже оценил творчество Трубы-Портнова. И оценил негативно", – заявил Головань.

Он отметил, что спешка в подготовке подозрения обусловлена не только возможным увольнением Трубы, но и решение Шевченковского райсуда от 15 ноября, которым ГБР обязали рассмотреть ходатайство о закрытии именно этого производства.

"И конвульсии Трубы – всего лишь попытка уклониться от исполнения судебного решения", – подчеркнул Головань.

Напомним, сегодня ГБР передало в ГПУ проект подозрения Порошенко по делу ор возможном неправомерном влиянии на проведение конкурса по отбору кандидатов для назначения членов Высшего совета правосудия в марте-мае 2019 года. Также следователи ГБР направили в ГПУ проект представления в Верховную Раду о снятии депутатской неприкосновенности с Порошенко.

Как ранее сообщал Фокус:

Всего по состоянию на июль ГБР вело 11 дел, в которых фигурирует Петр Порошенко. Большинство из них открыты по заявлениям Портнова.