Трамп может не признать поражения на выборах, но тогда вмешаются военные, – Байден

Кандидат в президенты от демократов Джо Байден опасается того, что Дональд Трамп откажется признавать результаты выборов, если проиграет. Об этом сообщает The Guardian.

Во время своего выступления в телевизионной программе Daily Show, кандидат Байден поделился своими опасениями по поводу президентских выборов в США, которые пройдут в ноябре. По словам Байдена, его беспокоит то, что Трамп "попытается украсть эти выборы".

Байден привел в пример недавние слова Трампа о том, что голосование по почте на предстоящих выборах якобы может быть сфальсифицировано. На фоне этого, кандидат от демократов считает, что Трамп может отказаться от признания результатов выборов, но в таком случае в ситуацию могут вмешаться военные деятели.

"Я абсолютно уверено, что они (военные, – ред.) сопроводят его из Белого дома очень быстро", – заявил Байден.

На данный момент Трамп отстает от Байдена в большинстве соцопросов. В предвыборной кампании Трампа даже потребовали от CNN, чтобы издание отказалось от "трюкового и фальшивого" опроса, согласно которому действующий президент отстает от Байдена на 14 пунктов. В CNN заявили, что по-прежнему придерживаются результатов своего соцопроса.

Заявления Байдена прокомментировал директор по коммуникациям кампании Трампа Тим Мёрто, который опроверг сказанное демократом.

"Это просто еще одна безумная теория заговора от Джо Байдена, поскольку он продолжает попытки подорвать доверие к нашим выборам. Президент Трамп дал ясно понять, что примет результаты выборов 2020 года", – заявил Мёрто.

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