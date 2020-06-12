В Лондоне памятник Черчиллю спрятали от протестующих, упрекающих его в расизме

В Лондоне вокруг памятника бывшему премьер-министру Уинстону Черчиллю установили защитный барьер в преддверии протестов из-за убийства Джорджа Флойда в США. Об этом сообщает Express.

Защитным экраном памятник Черчиллю решили закрыть после того, как ранее он уже стал мишенью для протестующих. На постаменте в прошлые выходные активисты написали "был расистом".

В это же время, другие демонстранты пытались поджечь "союзный флаг", установленный на военном мемориале, который чествует погибших во время Первой мировой воны. Из-за этого инцидента мемориал также закрыли защитным экраном.

За последние дни по все Великобритании были снесены несколько памятников, и еще 60 были намечены активистами как потенциальные мишени.

Фото: The Sun.

Ряд депутатов-консерваторов уже осудили протестующих, заявив, что активисты должны чувствовать "глубокую вину".

Фото: w8media.

"Очень грустно, что протестующим нельзя доверять настолько, что мемориал пришлось закрывать. Наши солдаты погибли за нашу свободу, и все же люди танцуют на их могилах", – заявил член парламента Якоб Янг.

Представитель мэра Лондона сказал, что памятник Черчиллю на Парламентской площади был временно закрыт для его защиты.

Мэр Лондона Садик Хан также учредил специальную комиссию, чтобы проанализировать достопримечательности города, в том числе фрески, уличное искусство, название улиц, статуи и другие памятники. Комиссия должна будет принять решение, какое историческое наследие стоит прославлять.

"Это неприятная правда, что наша нация и город обязаны большей частью своего благосостояния своей роли в работорговле, и пока это отражается в нашей общественной сфере, вклад многих других наших общин намеренно игнорируется", – заявил мэр Лондона.

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