В Миннеаполисе после убийства Флойда хотят создать новую систему охраны правопорядка

Городской совет Миннеаполиса вчера, 12 июня, единогласно поддержал решение создать новую модель правоохранительной системы в городе. На такое решение в городе пошли из-за смерти Джорджа Флойда, пишет CNN.

"Мы признаем, что нынешняя модель не подлежит реформированию. Было бы лучше отказаться системы охраны правопорядка в том виде, в котором она сейчас у нас есть", – говорит член горсовета Алондра Кано.

Согласно решению совета, в Миннеаполисе создадут рабочую группу, которая до 24 июнля должна будет предоставить совету предварительные рекомендации по привлечению жителей города и экспертов к наработке плана создания новой системы.

Ранее горсовет объявил о намерении расформировать местную полцию. Предполагается, что создание новой системы по времени займет около года.

На днях, 11 июня, один из четырех экс-полицейских Миннеаполиса, которых обвиняют в убийстве Джорджа Флойда, был освобожден под залог в $750 тыс. Речь идет о Томасе Лейне, которого подозревали в пособничестве и подстрекательстве к убийству второй степени.

Дерек Шовин, который и придушил колоеном Флойда, остается в тюрьме, его залог увеличили до $1,25 млн. Другие обвиняемые также остаются под арестом с возможностью выйти под залог в размере $750 тыс.

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