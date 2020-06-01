В Миннеаполисе после убийства Флойда хотят создать новую систему охраны правопорядка

В Миннеаполисе после убийства Флойда хотят создать новую систему охраны...

Фото: mprnews.org

"Нынешняя модель [охраны правопорядка] не подлежит реформированию", – признают в городском совете Миннеаполиса

Городской совет Миннеаполиса вчера, 12 июня, единогласно поддержал решение создать новую модель правоохранительной системы в городе. На такое решение в городе пошли из-за смерти Джорджа Флойда, пишет CNN.

"Мы признаем, что нынешняя модель не подлежит реформированию. Было бы лучше отказаться системы охраны правопорядка в том виде, в котором она сейчас у нас есть", – говорит член горсовета Алондра Кано.

Согласно решению совета, в Миннеаполисе создадут рабочую группу, которая до 24 июнля должна будет предоставить совету предварительные рекомендации по привлечению жителей города и экспертов к наработке плана создания новой системы.

Ранее горсовет объявил о намерении расформировать местную полцию. Предполагается, что создание новой системы по времени займет около года.

На днях, 11 июня, один из четырех экс-полицейских Миннеаполиса, которых обвиняют в убийстве Джорджа Флойда, был освобожден под залог в $750 тыс. Речь идет о Томасе Лейне, которого подозревали в пособничестве и подстрекательстве к убийству второй степени.

Дерек Шовин, который и придушил колоеном Флойда, остается в тюрьме, его залог увеличили до $1,25 млн. Другие обвиняемые также остаются под арестом с возможностью выйти под залог в размере $750 тыс.

Как ранее сообщал Фокус:

  • Гибель афроамериканца вызвала массовые протесты против полицейского произвола и расизма, которые быстро перекинулись с Миннеаполиса на другие города США.
  • Также жена Дерека Шовина подала на развод. Женщина заявила, что опустошена смертью темнокожего жителя Миннеаполиса.
  • Троих других полицейских – Ту Тао, Томаса Лейна и Александра Кунга – также задержали по подозрению в пособничестве убийству второй степени и пособничестве в убийстве по неосторожности.