В Миннеаполисе после убийства Флойда хотят создать новую систему охраны правопорядка
"Нынешняя модель [охраны правопорядка] не подлежит реформированию", – признают в городском совете Миннеаполиса
Городской совет Миннеаполиса вчера, 12 июня, единогласно поддержал решение создать новую модель правоохранительной системы в городе. На такое решение в городе пошли из-за смерти Джорджа Флойда, пишет CNN.
"Мы признаем, что нынешняя модель не подлежит реформированию. Было бы лучше отказаться системы охраны правопорядка в том виде, в котором она сейчас у нас есть", – говорит член горсовета Алондра Кано.
Согласно решению совета, в Миннеаполисе создадут рабочую группу, которая до 24 июнля должна будет предоставить совету предварительные рекомендации по привлечению жителей города и экспертов к наработке плана создания новой системы.
Ранее горсовет объявил о намерении расформировать местную полцию. Предполагается, что создание новой системы по времени займет около года.
На днях, 11 июня, один из четырех экс-полицейских Миннеаполиса, которых обвиняют в убийстве Джорджа Флойда, был освобожден под залог в $750 тыс. Речь идет о Томасе Лейне, которого подозревали в пособничестве и подстрекательстве к убийству второй степени.
Дерек Шовин, который и придушил колоеном Флойда, остается в тюрьме, его залог увеличили до $1,25 млн. Другие обвиняемые также остаются под арестом с возможностью выйти под залог в размере $750 тыс.
Как ранее сообщал Фокус:
- 25 мая в Миннеаполисе при задержании умер темнокожий мужчина Джордж Флойд – полицейский задушил его коленом. При этом, умерший повторял что он не может дышать.
- Гибель афроамериканца вызвала массовые протесты против полицейского произвола и расизма, которые быстро перекинулись с Миннеаполиса на другие города США.
- В Миннеаполисе арестовали бывшего полицейского Дерека Шовина, который при задержании задушил Джорджа Флойда.
- Также жена Дерека Шовина подала на развод. Женщина заявила, что опустошена смертью темнокожего жителя Миннеаполиса.
- Троих других полицейских – Ту Тао, Томаса Лейна и Александра Кунга – также задержали по подозрению в пособничестве убийству второй степени и пособничестве в убийстве по неосторожности.