Один из копов, обвиняемых в смерти Джорджа Флойда, вышел под залог

За Томаса Лейна внесли залог в размере 750 тысяч долларов

Один из четырех экс-полицейских Миннеаполиса, которых обвиняют в убийстве Джорджа Флойда, был освобожден под залог. Об этом сообщает Reuters.

Под залог в размере 750 тыс. долларов был освобожден 37-летний бывший офицер Томас Лейн. Его освободили из тюрьмы округа Хеннепин.

Лейну грозит наказание за пособничество и подстрекательство к убийству второй степени, что приравнивается к непредумышленному убийству второй степени по закону Миннесоты.

Адвокат Эрл Грей, который представляет интересы Лейна в суде, подтвердил, что его клиент вышел на свободу под залог. Также он добавил, что Лейн пытался помочь Флойду, когда его душил Дерек Шовин.

Грей сообщил, что Лейн был всего четвертый день на работе в патрульной службе, когда произошло убийство. Адвокат отметил, что Шовин был старшим офицером и учителем Лейна, которому он должен был подчиняться.

Сам же Шовин остается в тюрьме, его залог был увеличен до 1,25 млн долларов. Другие обвиняемые также остаются под арестом с возможностью выйти под залог в размере 750 тыс. долларов.

Следующие слушания по делу Лейна назначены на 29 июня, и его адвокат сообщает, что намеревается подать ходатайство об отклонении обвинений.

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