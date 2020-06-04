В Миннеаполисе за соучастие в убийстве Флойда задержали троих бывших полицейских

В Миннеаполисе за соучастие в убийстве Флойда задержали троих бывших пол...

Фото: edition.cnn.com

Шовину, который и задерживал Флойда, теперь вменяют более серьезную статью

Бывший полицейский, который придушил афроамериканца Джорджа Флойда к земле, – Дерек Шовин – получил более серьезную статью. Теперь ему вменяют убийство второй степени. Об этом пишет CNN.

Троих других полицейских – Ту Тао, Томаса Лейна и Александра Кунга – также задержали по подозрению в пособничестве убийству второй степени и пособничестве в убийстве по неосторожности. 

Издание уточняет, что Тао и Лейн помогали Шовину в задержании Флойда, а Кунг просто стоял рядом со своими коллегами.

"Уверен, что такое продвижение по делу будет в интересах правосудия, семьи Флойда, нашего штата и государства", – заявил в этой связи прокурор штата Миннесота Кит Эллисон.

Шовина на прошлой неделе задержали и отправили в местное пенетенциарное учреждение в Миннесоте. Вчера ему увеличили залог до $1 млн. Лена, Кунга и Тао также вчера взяли под страду с аналогичным залогом в $1 млн.

За убийство второй степени и пособничество ему предусматривается до 40 лет лишения свободы. За убийство по неосторожности и пособничество ему в тюрьме можно провести до 10 лет.

"Мы не празднуем, потому что задержание – это не обвинение. Мы хотим справедливости", – заявил по этому поводу адвокат семьи Флойда Бенжамин Крамп.

Как ранее писал Фокус:

  • В связи с происшествием в городе вспыхнули протесты. Протестующие даже сожгли полицейский участок, сотрудников эвакуировали с крыши на вертолете. 