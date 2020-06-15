Медэксперт признал убийством смерть Рэйшарда Брукса, которого застрелил в Атланте полицейский

В пятницу вечером, 12 июня, в штате Джорджия, в Атланте, полицейский дважды выстрелил в спину темнокожему Рэйшарду Бруксу. Медэксперт признал этот случай убийством, пишет Голос Америки.

Полицейские приехали на вызов к ресторану быстрого питания, поскольку один из автомобилей мешал движению. Его водитель, 27-летний темнокожий мужчина, спал в салоне. Брукс прошел тест на алкоголь, который показал, что он был нетрезв.

После этого полицейские попытались задержать мужчину с помощью электрошокера, но тот вырвал из рук копа электрошокер и попытался сбежать. При попытке побега один из полицейских выстрелил в спину мужчине.

Вскрытие показало, что Бруксу дважды выстрелили в спину и он умер от повреждения органов и потери крови.

Полицейского Гаррета Ролфа, который стрелял в Брукса, уволили, а начальник местной полиции Эрика Шилдс подала в отставку. Второй офицер, Девин Броснан, ушел в административный отпуск.

По словам окружного прокурора Пола Говарда, Брукс, по всей видимости, ни для кого не представлял угрозы, поэтому в стрельбе не было необходимости.

"Если этот выстрел был сделан не для того, чтобы спасти жизнь офицера или чтобы не допустить нанесения травмы ему или другим, то тогда эта стрельба неоправдана", – говорит Говард.

После смерти Брукса в Атланте вспыхнули протесты. Протестующие подожгли ресторан Wendy's, возле которого копы застрелили темнокожего мужчину и припаркованные у него автомобили.

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